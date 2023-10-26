У Святошинському суді прокоментували вирок у справі розстрілів на Майдані

Головуючий суддя у справі розстрілів на Майдані Сергій Дячук. Фото: Слідство Інфо

У Києві Святошинський районний суд розглядав справу про розстріл 48 людей на вулиці Інститутській. Проте після вироку суду ніхто так і не сів фізично за ґрати.

Судовий процес прокоментував в інтерв'ю для видання "Слідство Інфо" головуючий суддя у справі Сергій Дячук.

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Як відомо, наразі апеляцію на таке рішення подають прокурори та адвокати беркутівців.

Матері тих людей, яких вбили на Інститутській, після того, як суддя Дячук прочитав останні слова, заявили: "За що загинули наші рідні?"

Як таке рішення пояснює суддя

"Я підтримую їхнє незадоволення. Мовою телеграму — що це за лапша: спочатку відпустили (2019 року президент України Володимир Зеленський погодився обміняти обвинувачених у розстрілах беркутівців на українських військовополонених), потім судять. Звичайно, для нормальної людини відбулось якесь порушення логіки. Навіщо тоді відпускати, щоб потім судити", — зауважив він.

Справедливість для обох сторін

Дячук наголосив, що через такі умови неможливо було досягти бажаного результату, адже люди, яким винесли покарання, вже виїхали та не повернуться.

"Людське сприйняття, що всі мають відповідати, я розумію це, але ми не можемо керуватися такими мотивами. Якщо всіх встановили, а ви там були — значить, ви всі винні. Все ж таки ми робили так, щоб Європейський Союз не міг нам казати, що наш процес був політизований. Рішення ухвалено і свідчить про те, що воно справедливе і не заангажоване", — пояснив суддя.

За його словами, в суді хотіли, щоб рідні тих, хто загинув, отримали чесне рішення.

"Хтось плакав, хтось сміявся, так. Тамтура був щасливий, дружина його обійняла, сказала, що "я вірила". Але ми не шукали справедливості для однієї сторони. Ми хотіли, щоб родичі загиблих отримали справедливе рішення, десь воно вийшло суворим, оскільки щось не встановлено, щось навпаки встановлено, те, проти чого заперечували потерпілі, але інших даних в нас нема. Справедливість нашого суду полягає в тому, що ми не шукали оплесків і не боялися слова "ганьба", — сказав він.

Що відомо про справу розстрілів на Майдані

Святошинський районний суд Києва 18 жовтня оголосив вироки п'ятьом колишнім "беркутівцям". У залі суду були лише два обвинувачених — Олександр Маринченко та Сергій Тамтура. Решта перебувають у розшуку після обміну полоненими з Росією в грудні 2019 року. До Росії тоді втекли Олег Янішевський, Сергій Зінченко та В'ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, у Генпрокуратурі України повідомили про підозру екскерівництву Служби безпеки України та 20 співробітникам ФСБ. Всі звинувачені проходять у справі Євромайдану.