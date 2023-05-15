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В Тернопольской области пропал несовершеннолетний парень: приметы

15 мая 2023 23:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Тернопольской области пропал несовершеннолетний парень: приметы
Билык Владислав Петрович. Фото: Facebook/Ольга Цисаренко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Тернопольской области пропал несовершеннолетний житель села Борщевка Лановецкого района. Билык Владислав Петрович не появлялся дома с вечера пятницы, 11 мая.

Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

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Билык Владислав Петрович родился в 2007 году.

Рост парня около 160 см, волосы русые, а глаза карие.

Владислав был одет в черную летнюю куртку и спортивные брюки черного цвета.

"Если вы владеете любой информацией, звоните в полицию по номерам (098) 478 30 07, 27-11-70 или на линию "102", — отметили в полиции.

В Тернополе пропал ребенок
Билык Владислав Петрович. Фото: Facebook/Ольга Цисаренко
В Тернополе пропал ребенок
Билык Владислав Петрович. Фото: Facebook/Ольга Цисаренко

Напомним, в результате ракетных ударов по Тернополю в ночь на 14 мая пострадали два человека. Кроме того, вражеская атака по складам в городе нанесла ущерб в десятки миллионов гривен.

Также мы писали, что в ночь на 14 мая жители Тернопольской услышали звуки взрывов. Они прогремели во время воздушной тревоги. Впоследствии глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил о попадании в складские помещения и о двух пострадавших людях.

Добавим, пожарные в Тернополе ликвидировали пожар в складских помещениях после российского обстрела. Они использовали роботизированную систему пожаротушения.

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