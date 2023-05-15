В Тернопольской области пропал несовершеннолетний парень: приметы
В Тернопольской области пропал несовершеннолетний житель села Борщевка Лановецкого района. Билык Владислав Петрович не появлялся дома с вечера пятницы, 11 мая.
Об этом сообщила полиция Тернопольской области.
Приметы ребенка
Билык Владислав Петрович родился в 2007 году.
Рост парня около 160 см, волосы русые, а глаза карие.
Владислав был одет в черную летнюю куртку и спортивные брюки черного цвета.
"Если вы владеете любой информацией, звоните в полицию по номерам (098) 478 30 07, 27-11-70 или на линию "102", — отметили в полиции.
Напомним, в результате ракетных ударов по Тернополю в ночь на 14 мая пострадали два человека. Кроме того, вражеская атака по складам в городе нанесла ущерб в десятки миллионов гривен.
Также мы писали, что в ночь на 14 мая жители Тернопольской услышали звуки взрывов. Они прогремели во время воздушной тревоги. Впоследствии глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил о попадании в складские помещения и о двух пострадавших людях.
Добавим, пожарные в Тернополе ликвидировали пожар в складских помещениях после российского обстрела. Они использовали роботизированную систему пожаротушения.