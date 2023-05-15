У Тернопільській області зник неповнолітній хлопець: прикмети
У Тернопільській області зник неповнолітній мешканець села Борщівка Лановецького району. Білик Владислав Петрович не з'являвся вдома від вечора п'ятниці, 11 травня.
Про це повідомила поліція Тернопільської області.
Прикмети дитини
Білик Владислав Петрович народився у 2007 році.
Зріст хлопця близько 160 см, волосся русяве, а очі карі.
Владислав був одягнений в чорну літню куртку та спортивні штани чорного кольору.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією телефонуйте в поліцію за номерами (098) 478 30 07, 27-11-70 або на лінію "102", — наголосили в поліції.
Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів по Тернополю у ніч проти 14 травня постраждало двоє людей. Окрім того, ворожа атака по складах у місті завдала збитків в десятки мільйонів гривень.
Також ми писали, що у ніч проти 14 травня жителі Тернопільської почули звуки вибухів. Вони прогриміли під час повітряної тривоги. Згодом голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив про влучання у складські приміщення, та про двох постраждалих людей.
Додамо, вогнеборці у Тернополі ліквідували пожежу у складських приміщеннях після російського обстрілу. Вони використовували роботизовану систему пожежогасіння.