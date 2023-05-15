У Тернопільській області зник неповнолітній хлопець: прикмети

Білик Владислав Петрович. Фото: Facebook/Ольга Цісаренко

У Тернопільській області зник неповнолітній мешканець села Борщівка Лановецького району. Білик Владислав Петрович не з'являвся вдома від вечора п'ятниці, 11 травня.

Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Читайте також:

Прикмети дитини

Білик Владислав Петрович народився у 2007 році.

Зріст хлопця близько 160 см, волосся русяве, а очі карі.

Владислав був одягнений в чорну літню куртку та спортивні штани чорного кольору.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією телефонуйте в поліцію за номерами (098) 478 30 07, 27-11-70 або на лінію "102", — наголосили в поліції.

Білик Владислав Петрович. Фото: Facebook/Ольга Цісаренко

Білик Владислав Петрович. Фото: Facebook/Ольга Цісаренко

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів по Тернополю у ніч проти 14 травня постраждало двоє людей. Окрім того, ворожа атака по складах у місті завдала збитків в десятки мільйонів гривень.

Також ми писали, що у ніч проти 14 травня жителі Тернопільської почули звуки вибухів. Вони прогриміли під час повітряної тривоги. Згодом голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив про влучання у складські приміщення, та про двох постраждалих людей.

Додамо, вогнеборці у Тернополі ліквідували пожежу у складських приміщеннях після російського обстрілу. Вони використовували роботизовану систему пожежогасіння.