В трех регионах возможны ограничения электроснабжения, — Укрэнерго

Из-за обстрелов 9 марта в Киеве и двух областях Украины возможны отключения электроснабжения

Украинская энергосистема работает в штатном режиме. Все виды электростанций страны на подконтрольной территории производят достаточно для обеспечения всех отечественных потребностей электроэнергии.

Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.

Генерация электроэнергии

Сегодня, 17 марта, потребление электроэнергии в Украине остается на уровне в прошлую пятницу.

Генерация электроэнергии в Украине производится в полном объеме. Работают все виды электростанций, в частности, через половодье активно используются все отечественные ГЭС.

Также незначительное количество электроэнергии импортируется в Украину.

В целом производства электроэнергии хватает для всех отечественных нужд.

Ограничение электроснабжения

Вместе с тем в трех регионах Украины возможны ограничения в электроснабжении. Причиной последствий российской ракетной атаки 9 марта.

Речь идет о Житомирской и Киевской области, а также о городе.

"В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не приходились", — подчеркнули в пресс-службе компании.

Напомним, вчера, 16 марта, в Укрэнерго уверяли, что скоро решит проблемы со светом в Киевской и Житомирской областях.

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