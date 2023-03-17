В трех регионах возможны ограничения электроснабжения, — Укрэнерго
Украинская энергосистема работает в штатном режиме. Все виды электростанций страны на подконтрольной территории производят достаточно для обеспечения всех отечественных потребностей электроэнергии.
Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.
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Генерация электроэнергии
Сегодня, 17 марта, потребление электроэнергии в Украине остается на уровне в прошлую пятницу.
Генерация электроэнергии в Украине производится в полном объеме. Работают все виды электростанций, в частности, через половодье активно используются все отечественные ГЭС.
Также незначительное количество электроэнергии импортируется в Украину.
В целом производства электроэнергии хватает для всех отечественных нужд.
Ограничение электроснабжения
Вместе с тем в трех регионах Украины возможны ограничения в электроснабжении. Причиной последствий российской ракетной атаки 9 марта.
Речь идет о Житомирской и Киевской области, а также о городе.
"В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не приходились", — подчеркнули в пресс-службе компании.
Напомним, вчера, 16 марта, в Укрэнерго уверяли, что скоро решит проблемы со светом в Киевской и Житомирской областях.
Фото: Pixabay