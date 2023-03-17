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​​​​​​​У трьох регіонах можливі обмеження електропостачання, — Укренерго

17 березня 2023 13:31
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Через обстріли 9 березня у Києві та двох областях України можливі відключення електропостачання
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська енергосистема працює у штатному режимі. Усі види електростанцій країни на підконтрольній території виробляють достатню для забезпечення усіх вітчизняних потреб електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Генерація електроенергії

Сьогодні, 17 березня, споживання електроенергії в Україні залишається на рівні минулої п’ятниці.

Генерація електроенергії в Україні відбувається у повному обсязі. Працюють усі види електростанцій, зокрема, через водопілля активно використовуються усі вітчизняні ГЕС.

Також незначна кількість електроенергії імпортується до України.

В цілому, виробництва електроенергії вистачає для усіх вітчизняних потреб.

Обмеження електропостачання

Разом з тим, у трьох регіонах України можливі обмеження у електропостачанні. Причиною є наслідки російської ракетної атаки 9 березня.

Йдеться про Житомирську та Київську області, а також про місто Київ.

"В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились", — наголосили у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, учора, 16 березня, в Укренерго запевняли, що скоро вирішить проблеми зі світлом у Київській та Житомирській областях.

Фото: Pixabay

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