У трьох регіонах можливі обмеження електропостачання, — Укренерго
Українська енергосистема працює у штатному режимі. Усі види електростанцій країни на підконтрольній території виробляють достатню для забезпечення усіх вітчизняних потреб електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
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Генерація електроенергії
Сьогодні, 17 березня, споживання електроенергії в Україні залишається на рівні минулої п’ятниці.
Генерація електроенергії в Україні відбувається у повному обсязі. Працюють усі види електростанцій, зокрема, через водопілля активно використовуються усі вітчизняні ГЕС.
Також незначна кількість електроенергії імпортується до України.
В цілому, виробництва електроенергії вистачає для усіх вітчизняних потреб.
Обмеження електропостачання
Разом з тим, у трьох регіонах України можливі обмеження у електропостачанні. Причиною є наслідки російської ракетної атаки 9 березня.
Йдеться про Житомирську та Київську області, а також про місто Київ.
"В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились", — наголосили у пресслужбі компанії.
Нагадаємо, учора, 16 березня, в Укренерго запевняли, що скоро вирішить проблеми зі світлом у Київській та Житомирській областях.
Фото: Pixabay