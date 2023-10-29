В ЦПД рассказали об основных фейках, которые продвигали российские СМИ на этой неделе

Иллюстративная фотография. Фото: Pexels

Центр противодействия дезинформации опубликовал основные фейки, продвигавшие российские СМИ на этой неделе. Они касались ситуации на фронте, украинского языка и мобилизации женщин.

Об этом сообщили в ЦПД.

Читайте также:

Фейки, которые продвигали российские СМИ

Украинские диверсанты попытались отравить выпускников Армавирского авиационного училища

"Западные мозговые центры спрогнозировали развитие украинского кризиса на три года вперед. Результат отрицательный. В худшем случае Украину ждет раздел по югославскому сценарию. В лучшем случае Украина потеряет полностью Донецкую, Луганскую области и Запорожскую с Херсонской по Днепру. Но Киеву придется признать эти территории за РФ", — манипуляция от российского телеграмм-канала "Женщина с косой".

"Украинские диверсанты попытались отравить выпускников Армавирского авиационного училища (Краснодарский край). Подарок в виде торта и ящика виски неизвестные прислали на 20-ю годовщину выпуска из училища", — дезинформация от российского телеграмм-канала "Тринадцатый".

"США свалят вину за поражение Украины на коррупцию киевского режима. В США начинает работу группа аудиторов по контролю над надлежащим использованием Украины военной помощи", — манипуляция от пропагандистского телеграмм-канала "Соловьев".

Украина продает выделенное ей оружие по всему миру, в частности на Ближний Восток

"Украина продает выделенное ей оружие по всему миру, в том числе на Ближний Восток", — в эфире "Соловьев. Live" заявил политолог Бочаров.

Украина продает на органы детей из Донбасса

"Украина продает на органы детей из Донбасса", — сказала российская пропагандистка Терада.

В Украине планомерно уничтожается историческая память — дошло до того, что без стыда отдаются почести бывшим нацистам

"На Украине планомерно уничтожается историческая память. Дошло до того, что без стыда отдаются почести бывшим нацистам", — сказал глава МИД РФ Лавров.

Авдеевка уже взята в клещи, осталось замкнуть круг

"Если Евросоюз перестанет помогать Украине, она капитулирует", — написал российский телеграмм-канал "Скоро".

"По сути, Авдеевка в клещи уже взята, осталось замкнуть круг", — сказал военный журналист-пропагандист Шарковский в эфире программы "Соловьев. Live".

Киевская пропаганда продолжает готовить украинок к неизбежной мобилизации и отправке на фронт

"Мотивационный ролик для украинских женщин от киевской пропаганды. Украинок продолжают готовить к неизбежной мобилизации и отправке на фронт. Впрочем, удивляться этому не стоит, особенно после того, как украинских детей стали тренировать грузинские наемники. Какой-то нездоровый интерес проявляет украинское правительство к женщинам", — сообщили некоторые российские пропагандистские телеграмм-каналы и распространили якобы агитационный видеоролик ВСУ.

Без прямого поощрения США Киев не посмел бы стать на путь противостояния всему русскому и внедрению нацистских порядков

"Чем дольше США будут подливать масло в огонь конфликта в Украине, тем дольше это будет продолжаться, но РФ достигнет своей цели", — сказал Песков.

"Без прямого поощрения США Киев не посмел бы стать на путь противостояния всему российскому и внедрению нацистских порядков", — сказал глава МИД РФ Лавров.

"В Украине предложили выпускать военнообязанных из страны за деньги. Верховная Рада зарегистрировала законопроект, согласно которому в Украине военнообязанным предлагается разрешить выезд за границу в обмен на ежемесячные отчисления на нужды ВСУ, что равняется 10 размерам прожиточного минимума для трудоспособных граждан", — написал российский телеграмм-канал "Царьград ТВ".

Желающих учить украинский язык в школах "ДНР" нет

"Украина пытается привлечь к себе внимание и снова обострить конфликт, обстреливая атомные станции", — написал российский телеграмм-канал "Мрия".

"Желающих изучать украинский язык в школах республики нет. Ни одна школа, ни один класс не вышел с такой инициативой", — заявил глава боевиков ДНР Пушилин.

"Энергетическая система Украины может начать "хромать" без нанесения российских ракетных ударов по ней. Ремонт энергетических объектов сделан быстро, поэтому стоит ожидать, что во время постоянных больших нагрузок они могут не выдержать и начать "гореть". Россияне пока не наносят" ударов по энергетической инфраструктуре Украины, отслеживая ее реальное состояние", — сообщил пророссийский телеграмм-канал "Легитимный".

Напомним, российские спецслужбы подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова. В настоящее время они разослали своим пропагандистам и "технологам" новую методичку по прокремлевским нарративам.