У ЦПД розповіли про основні фейки, що просували російські ЗМІ цього тижня

Ілюстративне фото. Фото: Pexels

Центр протидії дезінформації опублікував основні фейки, що просували російські ЗМІ цього тижня. Вони стосувалися ситуації на фронті, української мови та мобілізації жінок.

Про це повідомили в ЦПД.

Читайте також:

Фейки, що просували російські ЗМІ

Українські диверсанти спробували отруїти випускників Армавірського авіаційного училища

"Західні мозкові центри спрогнозували розвиток української кризи на 3 роки наперед. Результат негативний. У найгіршому випадку, на Україну чекає розпил за югославським сценарієм. У кращому разі Україна втратить повністю Донецьку, Луганську області та Запорізьку з Херсонською по Дніпру. Але Києву доведеться визнати ці території за РФ", — маніпуляція від російського телеграм-каналу "Женщина с косой".

"Українські диверсанти спробували отруїти випускників Армавірського авіаційного училища (Краснодарський край). Подарунок у вигляді торта і ящика віскі невідомі надіслали на 20-ту річницю випуску з училища", — дезінформація від російського телеграм-каналу "Тринадцятий".

"США звалять провину за поразку України на корупцію київського режиму. У США розпочинає роботу група аудиторів з контролю за належним використанням Україною військової допомоги", — маніпуляція від пропагандистського телеграм-каналу "Соловьёв".

Україна продає виділену їй зброю по всьому світу, зокрема на Близький Схід

"Україна продає виділену їй зброю по всьому світу, зокрема на Близький Схід", — в ефірі "Соловйов. Live" заявив політолог Бочаров.

Україна продає на органи дітей з Донбасу

"Україна продає на органи дітей з Донбасу", — сказала російська пропагандистка Терада.

В Україні планомірно знищується історична пам'ять — дійшло до того, що без сорому віддаються почесті колишнім нацистам

"На Україні планомірно знищується історична пам'ять. Дійшло до того, що без сорому віддаються почесті колишнім нацистам", — сказав глава МЗС РФ Лавров.

Авдіївку вже взято у кліщі, залишилося замкнути коло

"Якщо Євросоюз перестане допомагати Україні, вона капітулює", — написав російський телеграм-канал "Вкратце".

"По суті, Авдіївку в кліщі вже взято, залишилося замкнути коло", — сказав військовий журналіст-пропагандист Шарковський в ефірі програми "Соловйов. Livе".

Київська пропаганда продовжує готувати українок до неминучої мобілізації та відправлення на фронт

"Мотиваційний" ролик для українських жінок від київської пропаганди. Українок продовжують готувати до неминучої мобілізації та відправки на фронт. Утім дивуватися цьому не варто, особливо після того, як українських дітей стали тренувати грузинські найманці. Якийсь нездоровий інтерес проявляє український уряд до жінок", — повідомили деякі російські пропагандистські телеграм-канали та поширили нібито агітаційний відеоролик ЗСУ.

Без прямого заохочення США Київ не посмів би стати на шлях протистояння всьому російському та впровадження нацистських порядків.

"Чим довше США підливатимуть олію у вогонь конфлікту в Україні, тим довше це продовжуватиметься, але РФ досягне своєї мети", — сказав Пєсков

"Без прямого заохочення США Київ не посмів би стати на шлях протистояння всьому російському та впровадження нацистських порядків", — сказав очільник МЗС РФ Лавров.

"В Україні запропонували випускати військовозобов'язаних із країни за гроші. Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, згідно з яким в Україні військовозобов'язаним пропонується дозволити виїзд за кордон в обмін на щомісячні відрахування на потреби ЗСУ, що дорівнює 10 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних громадян", — написав російський телеграм-канал "Царьград ТВ".

Охочих вивчати українську мову в школах "ДНР" немає

"Україна намагається привернути до себе увагу і знову загострити конфлікт, обстрілюючи атомні станції", — написав російський телеграм-канал "Мрія".

"Охочих вивчати українську мову в школах республіки немає. Жодна школа, жоден клас не вийшов із такою ініціативою", — заявив очільник бойовиків ДНР Пушилін.

"Енергетична система України може почати "кульгати" без нанесення російських ракетних ударів по ній. Ремонт енергетичних об'єктів зроблено швидко, тому варто очікувати, що під час постійних великих навантажень вони можуть не витримати і почати "горіти". Росіяни поки що не завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України, відслідковуючи її реальний стан", — повідомив проросійський телеграм-канал "Легитимный".

Нагадаємо, російські спецслужби підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова. Наразі вони розіслали своїм пропагандистам та "технологам" нову методичку щодо прокремлівських наративів.