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В Вильнюсе скончалась украинская журналистка Инна Кузнецова

16 сентября 2023 14:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Вильнюсе скончалась украинская журналистка Инна Кузнецова
Журналистка Инна Кузнецова. Фото: Марьяна Драч
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Литве скончалась украинская журналистка, руководитель киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова. Произошло это в Вильнюсе 16 сентября.

Об этом написала директор украинской редакции Радио Свобода Марьяна Драч.

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Она отметила, что Инна Кузнецова тяжело болезла в последнее время. Сама журналистка сообщала, что ей была сделана трансплантация костного мозга.

смерть Інни Кузнецової
Скриншот сообщения

"Но весть о смерти застала врасплох, недавно Инна уже лучше себя чувствовала, мечтала вернуться на работу в Киев. У Инны много учеников и друзей. О дате прощания сообщим дополнительно", — добавила Марьяна Драч.

смерть Інни Кузнецової
Скриншот сообщения

Что известно об Инне Кузнецовой

Женщина работала корреспондентом, политическим обозревателем Национального радио, главным редактором Радио Эра FM. Начиная с января 2009 года, она стала руководителем киевского бюро украинской службы "Радио Свобода". Также она вела программы "Ваша свобода" и "Субботнее интервью".

Во время ее руководства бюро получило премию имени Дэвида Берка. Она награждена Орденом "За заслуги перед Литвой". Произошло это во времена Революции достоинства.

Напомним, во Львове на 76-м году жизни скончался народный артист Украины Александр Кузьменко. Актер театра имени Марии Заньковецкой был родом из Никополя Днепропетровской области.

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