В Вильнюсе скончалась украинская журналистка Инна Кузнецова
В Литве скончалась украинская журналистка, руководитель киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова. Произошло это в Вильнюсе 16 сентября.
Об этом написала директор украинской редакции Радио Свобода Марьяна Драч.
Тяжелая болезнь
Она отметила, что Инна Кузнецова тяжело болезла в последнее время. Сама журналистка сообщала, что ей была сделана трансплантация костного мозга.
"Но весть о смерти застала врасплох, недавно Инна уже лучше себя чувствовала, мечтала вернуться на работу в Киев. У Инны много учеников и друзей. О дате прощания сообщим дополнительно", — добавила Марьяна Драч.
Что известно об Инне Кузнецовой
Женщина работала корреспондентом, политическим обозревателем Национального радио, главным редактором Радио Эра FM. Начиная с января 2009 года, она стала руководителем киевского бюро украинской службы "Радио Свобода". Также она вела программы "Ваша свобода" и "Субботнее интервью".
Во время ее руководства бюро получило премию имени Дэвида Берка. Она награждена Орденом "За заслуги перед Литвой". Произошло это во времена Революции достоинства.
Напомним, во Львове на 76-м году жизни скончался народный артист Украины Александр Кузьменко. Актер театра имени Марии Заньковецкой был родом из Никополя Днепропетровской области.