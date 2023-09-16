Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow У Вільнюсі померла українська журналістка Інна Кузнецова arrow

У Вільнюсі померла українська журналістка Інна Кузнецова

16 вересня 2023 14:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Вільнюсі померла українська журналістка Інна Кузнецова
Журналістка Інна Кузнецова. Фото: Мар'яна Драч
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Литві померла українська журналістка, керівниця київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова. Сталося це у Вільнюсі, 16 вересня. 

Про це написала директорка української редакції Радіо Свобода Мар'яна Драч.

Читайте також:

Тяжка хвороба

Вона зазначила, що Інна Кузнецова мала тяжку хворобу останнім часом. Сама журналістка повідомляла, що їй зробили трансплантацію кісткового мозку.

смерть Інни Кузнецової
Скриншот допису

"Але вістка про смерть застала зненацька, нещодавно Інна вже ліпше себе почувала, мріяла повернутися на роботу до Києва. У Інни багато учнів і друзів. Про дату прощання повідомимо додатково", — додала Мар'яна Драч.

смерть Інни Кузнецової
Скриншот допису

Що відомо про Інну Кузнецову

Жінка працювала кореспонденткою, політичною оглядачкою Національного радіо, головною редакторкою Радіо Ера FM. Починаючи із січня 2009 року вона стала керівником київського бюро української служби "Радіо Свобода". Також вона вела програми "Ваша свобода" та "Суботнє інтерв'ю".

Під час її керівництва бюро отримало премію імені Дейвіда Берка. Вона нагороджена Орденом "За заслуги перед Литвою". Сталося це за часів Революції гідності. 

Нагадаємо, у Львові на 76-му році життя помер народний артист України Олександр Кузьменко. Актор театру імені Марії Заньковецької був родом із Нікополя Дніпропетровської області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз