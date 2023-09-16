У Вільнюсі померла українська журналістка Інна Кузнецова

Журналістка Інна Кузнецова. Фото: Мар'яна Драч

У Литві померла українська журналістка, керівниця київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова. Сталося це у Вільнюсі, 16 вересня.

Про це написала директорка української редакції Радіо Свобода Мар'яна Драч.

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Тяжка хвороба

Вона зазначила, що Інна Кузнецова мала тяжку хворобу останнім часом. Сама журналістка повідомляла, що їй зробили трансплантацію кісткового мозку.

Скриншот допису

"Але вістка про смерть застала зненацька, нещодавно Інна вже ліпше себе почувала, мріяла повернутися на роботу до Києва. У Інни багато учнів і друзів. Про дату прощання повідомимо додатково", — додала Мар'яна Драч.

Скриншот допису

Що відомо про Інну Кузнецову

Жінка працювала кореспонденткою, політичною оглядачкою Національного радіо, головною редакторкою Радіо Ера FM. Починаючи із січня 2009 року вона стала керівником київського бюро української служби "Радіо Свобода". Також вона вела програми "Ваша свобода" та "Суботнє інтерв'ю".

Під час її керівництва бюро отримало премію імені Дейвіда Берка. Вона нагороджена Орденом "За заслуги перед Литвою". Сталося це за часів Революції гідності.

Нагадаємо, у Львові на 76-му році життя помер народний артист України Олександр Кузьменко. Актор театру імені Марії Заньковецької був родом із Нікополя Дніпропетровської області.