В Виннице из-за музыки подрались компании сотрудника СБУ и военного

Драка компании военного и гостей работника СБУ в Виннице. Фото: скриншот с видео

В ресторане Винницы произошла потасовка между двумя компаниями — военнослужащего ВСУ и работника СБУ. Причиной конфликта стала российская музыка, которую включили гости служащего СБУ.

Об этом сообщает винницкое издание 33-й Новости.

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Отмечается, что конфликт произошел в одном из ресторанов, где с друзьями отдыхали две компании — военный ВСУ и служащий СБУ.

По словам гостей военного, перед закрытием заведения они услышали, как другая компания включила русские песни на телефоне.

"Мы были приглашены на день рождения к военному, который служил на передовой. Уже исключили музыку, сказали, что все закончилось, и мы начали одеваться. Слышим, как в комнате другой компании празднующих включили во всю в телефоне "Владимирский централ". Я открыла дверь и сделала замечание, что сейчас не то время, чтобы слушать такую музыку. Они не отреагировали", — рассказала одна из гостей военного.

Сотрудники заведения не отреагировали, поэтому друзья бойца ВСУ решили сами сделать замечания громкой компании. В ответ гости спецслужащего набросились с кулаками.

В результате драки трех мужчин из военной компании забрали на "скорой". Открыто уголовное производство.

По данным СМИ, также есть еще четвертый пострадавший, которого с сотрясением мозга доставили в больницу. Именно он, по словам очевидцев, включил шансон и был инициатором драки.

Напомним, что на одной из улиц в Ивано-Франковске недалеко от собственного дома нашли тело 27-летнего военного Андрея Войцеховского. Парень находился на войне с начала вторжения, а 1 ноября приехал в отпуск.