Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Виннице из-за музыки подрались компании сотрудника СБУ и военного arrow

В Виннице из-за музыки подрались компании сотрудника СБУ и военного

7 ноября 2023 15:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Виннице из-за музыки подрались компании сотрудника СБУ и военного
Драка компании военного и гостей работника СБУ в Виннице. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ресторане Винницы произошла потасовка между двумя компаниями — военнослужащего ВСУ и работника СБУ. Причиной конфликта стала российская музыка, которую включили гости служащего СБУ.

Об этом сообщает винницкое издание 33-й Новости.

Читайте также:

Драка между компанией военного ВСУ и гостями СБУ

Отмечается, что конфликт произошел в одном из ресторанов, где с друзьями отдыхали две компании — военный ВСУ и служащий СБУ.

По словам гостей военного, перед закрытием заведения они услышали, как другая компания включила русские песни на телефоне.

"Мы были приглашены на день рождения к военному, который служил на передовой. Уже исключили музыку, сказали, что все закончилось, и мы начали одеваться. Слышим, как в комнате другой компании празднующих включили во всю в телефоне "Владимирский централ". Я открыла дверь и сделала замечание, что сейчас не то время, чтобы слушать такую музыку. Они не отреагировали", — рассказала одна из гостей военного.

Сотрудники заведения не отреагировали, поэтому друзья бойца ВСУ решили сами сделать замечания громкой компании. В ответ гости спецслужащего набросились с кулаками.

В результате драки трех мужчин из военной компании забрали на "скорой". Открыто уголовное производство.

По данным СМИ, также есть еще четвертый пострадавший, которого с сотрясением мозга доставили в больницу. Именно он, по словам очевидцев, включил шансон и был инициатором драки.

Напомним, что на одной из улиц в Ивано-Франковске недалеко от собственного дома нашли тело 27-летнего военного Андрея Войцеховского. Парень находился на войне с начала вторжения, а 1 ноября приехал в отпуск.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме