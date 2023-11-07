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У Вінниці через музику побилися компанії працівника СБУ та військового

7 листопада 2023 15:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Вінниці через музику побилися компанії працівника СБУ та військового
Бійка компанії військовослужбовця та гостей працівника СБУ у Вінниці. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У ресторані Вінниці сталася бійка між двома компаніями — військовослужбовця ЗСУ та працівника СБУ. Причиною конфлікту стала російська музику, яку увімкнули гості службовця СБУ.

Про це повідомляє вінницьке видання 33-й Новини.

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Зазначається, що конфлікт стався в одному з ресторанів, де з друзями відпочивали дві компанії —військового ЗСУ та службовця СБУ. 

За словами гостей військового, перед закриттям закладу вони почули, як інша компанія увімкнула російські пісні на телефоні. 

"Ми були запрошені на день народження до військового, який служив на передовій. Вже виключили музику, сказали, що все закінчилося, і ми почали одягатися. Чуємо, як в кімнаті іншої компанії святкуючих включили на всю в телефоні "Владимирский централ". Я відкрила двері і зробила зауваження, що зараз не той час, щоб слухати таку музику. Вони не відреагували", — розповіла одна з гостей військового.

Працівники закладу не відреагували, тому друзі бійця ЗСУ вирішили самі зробити зауваження гучній компанії. У відповідь гості спецслужбовця накинулися з кулаками.

Внаслідок бійки трьох чоловіків із компанії військового забрали на "швидкій". Відкрито кримінальне провадження.

За даними ЗМІ, також є ще четвертий постраждалий, якого зі струсом мозку доправили в лікарню. Саме він, за словами очевидців, увімкнув шансон та був ініціатором бійки. 

Нагадаємо, що на одній з вулиць в Івано-Франківську неподалік власного дому знайшли тіло 27-річного військового Андрія Войцеховського. Хлопець перебував на війні з початку вторгнення, а 1 листопада приїхав у відпустку.

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