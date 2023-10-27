В Виннице запретили публичное использование русского языка
В Виннице местные депутаты ввели запрет на публичное использование русскоговорящего культурного продукта в громаде. Такое решение было принято сегодня, 27 октября.
Об этом сообщили винницкий городской голова Сергей Моргунов и пресс-служба Винницкого городского совета.
Отмечается, что такое решение было принято в День украинской письменности и языка.
Как отреагировал мэр города
По словам Моргунова, такое событие символично.
"В этих вопросах компромисса быть не может. Война доказала: язык имеет значение", — подчеркнул городской голова.
Что запретили в громаде
Теперь в Винницкой громаде запрещены на улицах и в общественном транспорте:
- русскоязычная музыка,
- книги на языке РФ,
- телепрограммы страны-агрессора
- спектакли на русском,
- фильмы и сериалы производства России и на русском языке.
Напомним, в этом году в Украине впервые отмечают День украинской письменности и языка в новую дату, 27 октября. Этот праздник как раз приходится на церковный день памяти преподобного Нестора Летописца.
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