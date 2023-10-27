В Виннице запретили публичное использование русского языка

Уличный музыкант в городе. Иллюстративное фото: Культурная столица

В Виннице местные депутаты ввели запрет на публичное использование русскоговорящего культурного продукта в громаде. Такое решение было принято сегодня, 27 октября.

Об этом сообщили винницкий городской голова Сергей Моргунов и пресс-служба Винницкого городского совета.

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Отмечается, что такое решение было принято в День украинской письменности и языка.

Как отреагировал мэр города

По словам Моргунова, такое событие символично.

"В этих вопросах компромисса быть не может. Война доказала: язык имеет значение", — подчеркнул городской голова.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Моргунова

Что запретили в громаде

Теперь в Винницкой громаде запрещены на улицах и в общественном транспорте:

русскоязычная музыка,

книги на языке РФ,

телепрограммы страны-агрессора

спектакли на русском,

фильмы и сериалы производства России и на русском языке.

Напомним, в этом году в Украине впервые отмечают День украинской письменности и языка в новую дату, 27 октября. Этот праздник как раз приходится на церковный день памяти преподобного Нестора Летописца.