У Вінниці заборонили публічне використання російської мови

Вуличний музикант у місті. Ілюстративне фото: Культурна столиця

У Вінниці місцеві депутати запровадили заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту в громаді. Таке рішення ухвалили сьогодні, 27 жовтня.

Про це повідомили вінницький міський голова Сергій Моргунов та пресслужба Вінницької міської ради.

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Зазначається, що таке рішення ухвалили в День української писемності та мови.

Як відреагував мер міста

За словами Моргунова, така подія є символічною.

"У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", — наголосив міський голова.

Скриншот допису з телеграм-каналу Сергія Моргунова

Що заборонили у громаді

Тепер у Вінницькій громаді заборонені на вулицях та у громадському транспорті:

російськомовна музика,

книги мовою РФ,

телепрограми країни-агресора

вистави російською,

фільми та серіали виробництва РФ та російською мовою.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні вперше відзначають День української писемності та мови у нову дату, 27 жовтня. Це свято саме припадає на церковний день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця.