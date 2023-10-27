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У Вінниці заборонили публічне використання російської мови

27 жовтня 2023 18:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Вінниці заборонили публічне використання російської мови
Вуличний музикант у місті. Ілюстративне фото: Культурна столиця
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Вінниці місцеві депутати запровадили заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту в громаді. Таке рішення ухвалили сьогодні, 27 жовтня.

Про це повідомили вінницький міський голова Сергій Моргунов та пресслужба Вінницької міської ради.

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Зазначається, що таке рішення ухвалили в День української писемності та мови.

Як відреагував мер міста

За словами Моргунова, така подія є символічною.

"У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", — наголосив міський голова.

заборона російськомовного контенту у Вінниці
Скриншот допису з телеграм-каналу Сергія Моргунова

Що заборонили у громаді

Тепер у Вінницькій громаді заборонені на вулицях та у громадському транспорті:

  • російськомовна музика,
  • книги мовою РФ,
  • телепрограми країни-агресора
  • вистави російською,
  • фільми та серіали виробництва РФ та російською мовою.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні вперше відзначають День української писемності та мови у нову дату, 27 жовтня. Це свято саме припадає на церковний день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця.

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