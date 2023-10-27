У Вінниці заборонили публічне використання російської мови
У Вінниці місцеві депутати запровадили заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту в громаді. Таке рішення ухвалили сьогодні, 27 жовтня.
Про це повідомили вінницький міський голова Сергій Моргунов та пресслужба Вінницької міської ради.
Зазначається, що таке рішення ухвалили в День української писемності та мови.
Як відреагував мер міста
За словами Моргунова, така подія є символічною.
"У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", — наголосив міський голова.
Що заборонили у громаді
Тепер у Вінницькій громаді заборонені на вулицях та у громадському транспорті:
- російськомовна музика,
- книги мовою РФ,
- телепрограми країни-агресора
- вистави російською,
- фільми та серіали виробництва РФ та російською мовою.
Нагадаємо, цьогоріч в Україні вперше відзначають День української писемності та мови у нову дату, 27 жовтня. Це свято саме припадає на церковний день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця.
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