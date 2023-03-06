В Запорожье жительница разрушенного дома раскритиковала мэра: людей бросили на произвол судьбы
Жительница разрушенного российской ракетой дома в Запорожье заявила, что секретарь горсовета Анатолий Куртев отказал в помощи с расселением тех, кто потерял свой дом после атаки. При этом горсовет отвергает эти обвинения.
С обвинениями в адрес секретаря Запорожского горсовета и и. городского головы выступила фотограф Анна Прус, которая жила в разрушенном доме.
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Заявление жительницы дома
Днем 5 марта Анна Прус, жившая в разрушенном россиянами доме в Запорожье, на своей странице в Инстаграмме рассказала, что на место трагедии, унесшей 13 жизней, приехал секретарь горсовета Анатолий Куртев, который сказал ее соседям, что не может помочь с поисками нового жилья, потому что "город переполнен переселенцами", поэтому, по словам женщины, он посоветовал искать новое жилье самостоятельно.
"Здесь был Куртев и сказал всем: "У меня город переполнен переселенцами, селить вас негде. Ищите себе жилье среди родственников, близких, среди ваших друзей, я помочь ничем не могу". Вот и все, друзья, вот такая помощь. И куда идти выжившим людям — я не знаю", — рассказала женщина.
Реакция Куртева
Исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев отреагировал на слова Анны Прус и заявил, что никогда с ней лично не виделся. Он отрицает слова женщины и заявил, что за помощью в горсовет обратился только один человек, которому предоставили жилье в модульном городке.
Слова Прус секретарь горсовета назвал неправдой и пригласил ее на встречу с жителями разрушенного дома, которая состоится 6 марта. Куртев выразил надежду, что после встречи "удастся закрыть все вопросы".
Позже женщина на своей странице отреагировала на сообщение Куртева и объяснила, что они с ним не виделись, потому что, по ее словам, он приехал на место удара, 2 минуты поговорил с соседями и уехал. Однако женщина заверила, что у нее состоится разговор с секретарем горсовета, ведь она согласилась прийти на встречу.
Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Разрушен целый подъезд пятиэтажки.
Спасатели 5 марта завершили разбор завалов на месте атаки. В общей сложности погибли 13 человек.
Президент Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар по Запорожью, пообещал, что Украина выгонит захватчиков со своей земли. А оккупанты, добавил глава государства, будут отвечать за все совершенное зло.