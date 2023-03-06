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У Запоріжжі мешканка зруйнованого будинку розкритикувала мера: людей кинули напризволяще

6 березня 2023 08:52
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Внаслідок атаки по будинку у Запоріжжі загинуло 13 людей
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Мешканка зруйнованого російською ракетою будинку в Запоріжжі заявила, що секретар міськради Анатолій Куртєв відмовив у допомозі з розселенням тих, хто втратив свій дім після атаки. При цьому міськрада відкидає ці звинувачення.

Зі звинуваченнями на адресу секретаря Запорізької міськради та в. о міського голови виступила фотографиня Анна Прус, яка жила у зруйнованому будинку. 

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Заява жительки будинку

Удень 5 березня Анна Прус, яка жила у зруйнованому росіянами будинку в Запоріжжі, на своїй сторінці в Інстаграмі розповіла, що на місце трагедії, яка забрала 13 життів, приїхав секретар міськради Анатолій Куртєв, який сказав її сусідам, що не може допомогти з пошуками нового житла, бо "місто переповнене переселенцями", тому, за словами жінки, він порадив шукати нове житло самостійно.

"Тут був Куртєв і сказав усім: "У мене місто переповнене переселенцями, селити вас немає де. Шукайте собі житло серед родичів, близьких, серед ваших друзів, я допомогти нічим не можу". От і все друзі, ось така поміч. І куди іти людям, які вижили – я не знаю", – розповіла жінка.

Реакція Куртєва

Виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв відреагував на слова Анни Прус і заявив, що ніколи з нею особисто не бачився. Він заперечив слова жінки та заявив, що за допомогою до міськради звернулася тільки одна людина, якій надали житло в модульному містечку.

Слова Прус секретар міськради назвав неправдою і запросив її на зустріч з мешканцями зруйнованого будинку, яка відбудеться 6 березня. Куртєв висловив сподівання, що після зустрічі "вдасться закрити усі питання".

Пізніше жінка на своїй сторінці відреагувала на допис Куртєва і пояснила, що вони з ним не бачилися, бо, за її словами, він приїхав на місце удару, 2 хвилини поговорив із сусідами і поїхав геть. Однак вона запевнила, що в неї відбудеться розмова з секретарем міськради, адже жінка погодилася прийти на зустріч.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйновано цілий під’їзд п’ятиповерхівки. 

Рятувальники 5 березня завершили розбір завалів на місці атаки. Загалом загинуло 13 людей

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Запоріжжю, пообіцяв, що Україна вижене загарбників зі своєї землі. А окупанти, додав глава держави, будуть відповідати за усе скоєне зло.

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