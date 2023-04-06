В Запорожье власти обсудили с церковниками предстоящее празднование Пасхи: до чего договорились
Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко встретился с представителями духовенства в канун пасхальных праздников. Власти и религиозные деятели обсудили режим работы церквей на Пасху в условиях войны.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
Совещание в ОВА
Руководство Запорожской области встретилось с представителями православного духовенства.
Предметом встречи стали предстоящие пасхальные праздники и богослужения в прифронтовых условиях.
"В темные времена как никогда люди нуждаются в свете, и от Пасхальных праздников ожидают моральной поддержки и наставления, укрепления веры и светлой надежды. Поэтому, кроме духовного наставничества, все должны заботиться о безопасности граждан", — подчеркнул председатель ОВА Юрий Малашко.
Затишье не будет
Военный губернатор Запорожья заверил, что не стоит ожидать затишье на фронте в дни Пасхи.
Поэтому Малашко призвал запорожцев быть в эти дни очень внимательными и осмотрительными.
"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, находитесь в укрытиях, проведите Пасхальные праздники в безопасности, по возможности без массовых скоплений. Берегите себя и своих близких!" – обратился к жителям региона председатель ОВА.
Напомним, в Киеве на Пасху не будут упразднять комендантский час.
Фото: Telegram Малашка