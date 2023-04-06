У Запоріжжі влада обговорила з церковниками майбутнє святкування Великодня: до чого домовилися

Зустріч керівництва Запорізької ОВА із представниками релігійних організацій

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко зустрівся із представниками духовенства у переддень великодніх свят. Влада і релігійні діячі обговорили режим роботи церков на Великдень в умовах війни.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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Керівництво Запорізької області зустрілося із представниками православного духовенства.

Предметом зустрічі стали майбутні великодні свята і богослужіння у прифронтових умовах.

"У темні часи як ніколи люди потребують світла, і від Великодніх свят очікують моральної підтримки та настанови, зміцнення віри та світлої надії. Тож окрім духовного наставництва, всі маємо дбати про безпеку громадян", — наголосив голова ОВА Юрій Малашко.

Затишшя не буде

Військовий губернатор Запоріжжя запевнив, що не варто очікувати на затишшя на фронті у дні відзначення Великодня.

Тому Малашко закликав запоріжців бути у ці дні дуже уважними і обачними.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в укриттях, проведіть Великодні свята в безпеці, по можливості без масових скупчень. Бережіть себе та своїх близьких!" — звернувся до мешканців регіону голова ОВА.

Нагадаємо, у Києві на Великдень не будуть скасовувати комендантську годину.

Фото: Telegram Малашка