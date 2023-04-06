У Запоріжжі влада обговорила з церковниками майбутнє святкування Великодня: до чого домовилися
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко зустрівся із представниками духовенства у переддень великодніх свят. Влада і релігійні діячі обговорили режим роботи церков на Великдень в умовах війни.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Нарада в ОВА
Керівництво Запорізької області зустрілося із представниками православного духовенства.
Предметом зустрічі стали майбутні великодні свята і богослужіння у прифронтових умовах.
"У темні часи як ніколи люди потребують світла, і від Великодніх свят очікують моральної підтримки та настанови, зміцнення віри та світлої надії. Тож окрім духовного наставництва, всі маємо дбати про безпеку громадян", — наголосив голова ОВА Юрій Малашко.
Затишшя не буде
Військовий губернатор Запоріжжя запевнив, що не варто очікувати на затишшя на фронті у дні відзначення Великодня.
Тому Малашко закликав запоріжців бути у ці дні дуже уважними і обачними.
"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в укриттях, проведіть Великодні свята в безпеці, по можливості без масових скупчень. Бережіть себе та своїх близьких!" — звернувся до мешканців регіону голова ОВА.
Нагадаємо, у Києві на Великдень не будуть скасовувати комендантську годину.
Фото: Telegram Малашка