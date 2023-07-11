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В Житомире продавцы ударили женщину, потому что она разговаривала по-украински

11 июля 2023 16:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Житомире продавцы ударили женщину, потому что она разговаривала по-украински
Продавщица из Житомира, которая набросилась на женщину. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В одном из магазинов Житомира разразился языковой скандал. Продавцы набросились на женщину, которая сделала замечания по обслуживанию на русском языке.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Языковой скандал в Житомире

Известно, что мужчина и женщина за прилавком набросились на покупку после замечания об обслуживании на русском. Они также оскорбляли город в Ивано-Франковской области, отмечая, что лучше "Московский", рассказала преподавательница Полесского национального университета Светлана Роспотнюк. Событие случилось в магазине "Украинские цыплята".

Когда она принялась снимать продавцов на телефон, они выбежали из подсобки. Мужчина схватил ее за плечи, навалившись всем весом, ударил в стеклянное окно и стал выталкивать из магазина.

После нападения посетительница вызвала полицию и подала соответствующее заявление. Впрочем, говорит, мужчина быстро скрылся.

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Напомним, ранее мы писали, что посетители кафе в Киевской области устроили "концерт" с российскими песнями. Они исполняли композиции Григория Лепса и выгоняли противников.

Добавим, проректор киевского вуза выгнал студентку за украинский язык. Это произошло в Киевской академии прикладных искусств (КАПМ). По словам эксстудентки вуза, проректор заведения отказался общаться на украинском языке.

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