У Житомирі продавці вдарили жінку, бо вона розмовляла українською

Продавчиня з Житомира, яка накинулась на жінку. Фото: скріншот

В одному із магазинів Житомира трапився мовний скандал. Продавці накинулись на жінку, яка зробила зауваження через обслуговування російською мовою.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Відомо, що чоловік та жінка за прилавком накинулися на покупчиню після зауваження про обслуговування російською. Вони також ображали місто на Франківщині, зазначаючи, що вже краще "Московськ", розповіла викладачка Поліського національного університету Світлана Роспотнюк. Подія трапилась в магазині "Українські курчата".

Коли вона почала знімати продавців на телефон, вони вибігли з підсобки. Чоловік схопив її за плечі, навалившись усією вагою, вдарив у скляне вікно та почав виштовхувати з магазину.

Після нападу відвідувачка викликала поліцію та подала відповідну заяву. Утім, каже, чоловік швидко втік.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що відвідувачі кафе у Київській області влаштували "концерт" з російськими піснями. Вони виконували композиції Григорія Лєпса та виганяли людей, які були проти.

Додамо, проректор київського вишу вигнав студентку за українську мову. Це відбулось у Київській академії прикладних мистецтв (КАПМ). За словами ексстудентки вишу, проректор закладу відмовився спілкуватися українською мовою.