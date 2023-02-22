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Ни в коем случае не выбрасывайте это: интересные советы, как использовать пакеты с силикагелем

22 февраля 2023 22:55
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Интересные советы, как использовать пакеты с силикагелем
Силикагель можно использовать в быту, чтобы защитить вещи от влаги
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Покупая новую обувь или сумку нередко в коробке можно увидеть маленькие пакетики с силикагелем. Все мы привыкли выбрасывать их сразу же после употребления товара, однако эти пакетики могут пригодиться в быту.

Действенные советы подготовили Новини.LIVE.

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Что это такое

Как известно, силикагель — это гранулированная и пористая форма диоксида кремния, который синтетически извлекли из силиката натрия, воды и смеси стекла. Такие пакетики используют, чтобы избавиться от чрезмерной влаги, которая образуется, когда вещь сохраняется в течение длительного периода времени.

Так, благодаря пористой природе своего содержимого, такие пакетики гарантируют, что ваши товары придут в идеальном состоянии. А ведь если их не использовать, вещи могут повредиться.

Как использовать силикагель

Сам по себе гель не токсичен, однако иногда к пакетам добавляют определенные составляющие, чтобы усилить его эффект, в частности хлорид кобальта, который может быть вредным для здоровья, поэтому такие пакетики не следует использовать с пищевыми продуктами.

Первое, где вы можете использовать силикагель, — это косметичка. Эти пакетики помогут сохранить свежесть, а ювелирные украшения не тускнеют так быстро.

Другой способ — положить пакетики в обувь, чтобы избавиться от неприятного запаха.

Что будет, если постирать кроссовки в стиральной машине?

Также можно положить силикагель в ящик с инструментами, чтобы они не ржавели.

Кроме того, эти пакетики можно уложить в чемодан, чтобы при перевозке вещи не повредились.

Как правильно складывать вещи в чемодан или сумку в дорогу

Напомним, ранее мы писали советы о базовой одежде, которую стоит иметь каждому в гардеробе.

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