Ни в коем случае не выбрасывайте это: интересные советы, как использовать пакеты с силикагелем
Покупая новую обувь или сумку нередко в коробке можно увидеть маленькие пакетики с силикагелем. Все мы привыкли выбрасывать их сразу же после употребления товара, однако эти пакетики могут пригодиться в быту.
Действенные советы подготовили Новини.LIVE.
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Что это такое
Как известно, силикагель — это гранулированная и пористая форма диоксида кремния, который синтетически извлекли из силиката натрия, воды и смеси стекла. Такие пакетики используют, чтобы избавиться от чрезмерной влаги, которая образуется, когда вещь сохраняется в течение длительного периода времени.
Так, благодаря пористой природе своего содержимого, такие пакетики гарантируют, что ваши товары придут в идеальном состоянии. А ведь если их не использовать, вещи могут повредиться.
Как использовать силикагель
Сам по себе гель не токсичен, однако иногда к пакетам добавляют определенные составляющие, чтобы усилить его эффект, в частности хлорид кобальта, который может быть вредным для здоровья, поэтому такие пакетики не следует использовать с пищевыми продуктами.
Первое, где вы можете использовать силикагель, — это косметичка. Эти пакетики помогут сохранить свежесть, а ювелирные украшения не тускнеют так быстро.
Другой способ — положить пакетики в обувь, чтобы избавиться от неприятного запаха.
Также можно положить силикагель в ящик с инструментами, чтобы они не ржавели.
Кроме того, эти пакетики можно уложить в чемодан, чтобы при перевозке вещи не повредились.
Напомним, ранее мы писали советы о базовой одежде, которую стоит иметь каждому в гардеробе.