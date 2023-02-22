Цікаві поради, як використати пакети із силікагелем

Силікагель можна використати у побуті, аби захистити речі від вологи

Купуючи нове взуття, або сумку нерідко в коробці можна побачити маленькі пакетики з силікагелем. Усі ми звикли викидати їх одразу ж після вжитку товару, однак ці пакетики можуть згодитися у побуті.

Дієві поради підготували Новини.LIVE.

Що це таке

Як відомо, силікагель — це гранульована і пориста форма діоксиду кремнію, який синтетично добули з силікату натрію, води і суміші скла. Такі пакетики використовують, щоб позбутися від надмірної вологи, яка утворюється, коли річ зберігається протягом тривалого періоду часу.

Так, завдяки пористій природі свого вмісту, такі пакетики гарантують, що ваші товари прийдуть в ідеальному стані. Адже якщо їх не використовувати, речі можуть пошкодитися.

Як використати силікагель

Сам по собі гель не є токсичним, однак іноді до пакетів додають певні складники, щоб посилити його ефект, зокрема хлорид кобальту, який може бути шкідливим для здоров’я, тому такі пакетики не варто використовувати із харчовими продуктами.

Перше, де ви можете використати силікагель, — це косметичка. Ці пакетики допоможуть зберегти свіжість, а ювелірні прикраси не тьмянітимуть так швидко.

Інший спосіб — покласти пакетики у взуття, аби позбутися неприємного запаху.

Також можна покласти силікагель до ящика з інструментами, щоб вони не іржавіли.

Окрім того, ці пакетики можна покласти у валізу, аби при перевезенні речі не пошкодилися.

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