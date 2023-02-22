Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow У жодному разі не викидайте це: цікаві поради, як використати пакети із силікагелем arrow

У жодному разі не викидайте це: цікаві поради, як використати пакети із силікагелем

22 лютого 2023 22:55
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Цікаві поради, як використати пакети із силікагелем
Силікагель можна використати у побуті, аби захистити речі від вологи
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Купуючи нове взуття, або сумку нерідко в коробці можна побачити маленькі пакетики з силікагелем. Усі ми звикли викидати їх одразу ж після вжитку товару, однак ці пакетики можуть згодитися у побуті.

Дієві поради підготували Новини.LIVE.

Читайте також:

Що це таке

Як відомо, силікагель — це гранульована і пориста форма діоксиду кремнію, який синтетично добули з силікату натрію, води і суміші скла. Такі пакетики використовують, щоб позбутися від надмірної вологи, яка утворюється, коли річ зберігається протягом тривалого періоду часу.

Так, завдяки пористій природі свого вмісту, такі пакетики гарантують, що ваші товари прийдуть в ідеальному стані. Адже якщо їх не використовувати, речі можуть пошкодитися.

Як використати силікагель

Сам по собі гель не є токсичним, однак іноді до пакетів додають певні складники, щоб посилити його ефект, зокрема хлорид кобальту, який може бути шкідливим для здоров’я, тому такі пакетики не варто використовувати із харчовими продуктами.

Перше, де ви можете використати силікагель, — це косметичка. Ці пакетики допоможуть зберегти свіжість, а ювелірні прикраси не тьмянітимуть так швидко.

Інший спосіб — покласти пакетики у взуття, аби позбутися неприємного запаху. 

Что будет, если постирать кроссовки в стиральной машине и ещё 5 злободневных вопросов про одежду

Також можна покласти силікагель до ящика з інструментами, щоб вони не іржавіли.

Окрім того, ці пакетики можна покласти у валізу, аби при перевезенні речі не пошкодилися.

Як правильно складати речі у валізу або сумку в дорогу

Нагадаємо, раніше ми писали поради про базовий одяг, який варто мати кожному у гардеробі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

23:55 Швейцарія хоче надати пакет допомоги на 150 млн доларів Україні та Молдові

23:40 Штучний інтелект набирає обертів: ChatGPT написав понад 200 книг, деякі з яких стали популярними

23:19 "Результати хороші": Зеленський розповів про ситуацію на Донеччині та формування нових бригад

Новина з фото

23:16 Ви б ніколи не здогадалися: вісім несподіваних лайфхаків для повсякдення

23:13 Регулятор відмовився піднімати максимальні тарифи на електрику для бізнесу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:35 Прощавай, легенда: розробники заявили про видалення з Google Play гри Angry Birds

22:04 Залужний обрав Юрію Луценку нову посаду: що він очолить у ЗСУ

21:45 Польща планує створити найсильнішу армію Європи, — Washington Post

21:17 Омбудсман Лубінець звинуватив росію у знущаннях над політв'язнем Олександром Марченком

21:15 Святкуй Масницю без жертв: як насолоджуватися млинцями та зберегти фігуру

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Новина з відео

17:45 Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі

Новина з відео

16:35 Цинізм зашкалює: у "Лужниках" перед виступом путіна заспівали українською пісню "Пливе кача"

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Новина з відео

15:04 Вимагав хабар за реєстрацію худоби: на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55 Австралія вперше відправить на "Євробачення" гурт: що підготували рокери для конкурсу

Новина з відео

13:45 На Одещині пройшли тренування моряків-прикордонників: чому навчились воїни

Новина з відео

11:10 У Вінниці викрили вербувальника до ПВК "Вагнер": подробиці

Новина з відео

10:58 Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування в будь-який момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на серію "Південного парку", в якій їх висміяли

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Рік великої війни

19:00 Спектаклі на підземній парковці. Як у Харкові працює найстаріший театр для дітей в умовах війни

18:00 Цілком таємно: реакція іноземних ЗМІ на візит Байдена до Києва

Актуальне по темі

None 22 Лютий 23:50

Швейцарія хоче надати пакет допомоги на 150 млн доларів Україні та Молдові

None 22 Лютий 23:34

Штучний інтелект набирає обертів: ChatGPT написав понад 200 книг, деякі з яких стали популярними

None 22 Лютий 23:16

"Результати хороші": Зеленський розповів про ситуацію на Донеччині та формування нових бригад

None 22 Лютий 23:16

Ви б ніколи не здогадалися: вісім несподіваних лайфхаків для повсякдення

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB