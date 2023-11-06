Соглашение об эвакуации иностранцев из Газы заблокировано, — ООН

Эвакуация людей из сектора Газы. Фото: Fatima Shbair/AP

В течение выходных не было зафиксировано эвакуации из Газы ни одного иностранца или жителя с двумя паспортами, и пока неясно, изменится ли ситуация в ближайшем будущем. Это произошло на фоне обвинений ХАМАС в адрес Израиля в нарушении договоренности, которая позволяла иностранцам покидать блокированный регион.

Об этом пишет Bloomberg.

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Согласно информации от ООН, причина возникших сложностей заключается в неудаче переговоров между ХАМАСом, Израилем и Египтом по вопросу безопасной эвакуации больных людей с севера Газы.

В ООН не уверены, удастся ли решить проблему к следующему понедельнику.

Издание также сообщает, что граждане США, Великобритании и других государств начали осуществлять отъезд из Газы 1 ноября через египетский контрольно-пропускной пункт Рафах, это стало первым массовым уходом людей из этой зоны с момента обострения войны между Израилем и ХАМАСом, начавшейся 7 октября.

Согласно информации от представителя США, ХАМАС изначально представил список людей для пересечения границы с Египтом, в который были включены имена многих из их воинственных членов. Однако, после того как американская сторона выразила несогласие, радикальная организация отозвала эти фамилии.

Напомним, что Министерство здравоохранения Газы, находящееся под контролем ХАМАС, объявило о гибели свыше 10 тысяч человек в результате войны, которая разгорелась после атаки на Израиль 7-го октября. В частности погибло несколько тысяч детей.