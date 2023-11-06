Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Угоду про евакуацію іноземців із Гази заблоковано, — ООН arrow

Угоду про евакуацію іноземців із Гази заблоковано, — ООН

6 листопада 2023 18:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Угоду про евакуацію іноземців із Гази заблоковано, — ООН
Евакуація людей із сектору Гази. Фото: Fatima Shbair/AP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Протягом вихідних не було зафіксовано евакуації з Гази жодного іноземця чи жителя з двома паспортами, і поки що неясно, чи зміниться ситуація в найближчому майбутньому. Це сталося на тлі звинувачень ХАМАС на адресу Ізраїлю у порушенні домовленості, яка дозволяла іноземцям залишати блокований регіон.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також:

Що відомо про евакуацію іноземців із Гази

Згідно з інформацією від ООН, причина складнощів полягає в невдачі переговорів між ХАМАСом, Ізраїлем та Єгиптом щодо безпечної евакуації хворих людей з півночі Гази.

В ООН не впевнені, чи вдасться розв'язати проблему наступного понеділка.

Видання також повідомляє, що громадяни США, Великобританії та інших держав почали здійснювати від'їзд із Гази 1 листопада через єгипетський контрольно-пропускний пункт Рафах, це стало першим масовим відходом людей із цієї зони з моменту загострення війни між Ізраїлем та ХАМАСом, що розпочалася 7 жовтня.

Згідно з інформацією від представника США, ХАМАС спочатку представив список людей для перетину кордону з Єгиптом, до якого були включені імена багатьох їх войовничих членів. Однак після того, як американська сторона висловила незгоду, радикальна організація відкликала ці прізвища.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я Гази, яке знаходиться під контролем ХАМАС, оголосило про загибель понад 10 тисяч людей в результаті війни, яка розгорілася після атаки на Ізраїль 7 жовтня. Зокрема, загинуло кілька тисяч дітей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі