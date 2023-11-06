Угоду про евакуацію іноземців із Гази заблоковано, — ООН

Евакуація людей із сектору Гази. Фото: Fatima Shbair/AP

Протягом вихідних не було зафіксовано евакуації з Гази жодного іноземця чи жителя з двома паспортами, і поки що неясно, чи зміниться ситуація в найближчому майбутньому. Це сталося на тлі звинувачень ХАМАС на адресу Ізраїлю у порушенні домовленості, яка дозволяла іноземцям залишати блокований регіон.

Про це пише Bloomberg.

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Згідно з інформацією від ООН, причина складнощів полягає в невдачі переговорів між ХАМАСом, Ізраїлем та Єгиптом щодо безпечної евакуації хворих людей з півночі Гази.

В ООН не впевнені, чи вдасться розв'язати проблему наступного понеділка.

Видання також повідомляє, що громадяни США, Великобританії та інших держав почали здійснювати від'їзд із Гази 1 листопада через єгипетський контрольно-пропускний пункт Рафах, це стало першим масовим відходом людей із цієї зони з моменту загострення війни між Ізраїлем та ХАМАСом, що розпочалася 7 жовтня.

Згідно з інформацією від представника США, ХАМАС спочатку представив список людей для перетину кордону з Єгиптом, до якого були включені імена багатьох їх войовничих членів. Однак після того, як американська сторона висловила незгоду, радикальна організація відкликала ці прізвища.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я Гази, яке знаходиться під контролем ХАМАС, оголосило про загибель понад 10 тисяч людей в результаті війни, яка розгорілася після атаки на Ізраїль 7 жовтня. Зокрема, загинуло кілька тисяч дітей.