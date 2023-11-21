Уклончивый переплыл реку и бежал в Румынию

Уклонисты пытались переплыть реку. Иллюстративное фото: ГПСУ

Украинец в соцсетях поделился собственной историей, как ему удалось переплыть реку и незаконно попасть в Румынию. Уклонист проплывал мимо пограничников, но те его не заметили.

Соответствующие фото и видео мужчина опубликовал в сети.

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Мужчина опубликовал видео "до" и "после" переплывания реки, которая является государственной границей между Украиной и Румынией.

Уклонист в видео рассказал, что во время переплывания реки видел пограничника, однако "прошел через него незаметно".

В комментариях пользователи поздравляют украинца с тем, что ему удалось реализовать свой план. Мужчина также сообщил, что сейчас уже находится не в Румынии.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, двое мужчин были задержаны пограничниками отделения "Грушово" Мукачевского отряда во время попытки нелегально пересечь границу Украины с Румынией. Они пытались пересечь реку Тиса на детских надувных кругах.