Ухилянт переплив річку та втік до Румунії

Ухилянти намагались переплисти річку. Ілюстративне фото: ДПСУ

Українець у соцмережах поділився власною історією, як йому вдалось переплисти річку та незаконно потрапити до Румунії. Ухилянт пропливав повз прикордонників, але ті його не помітили.

Відповідні фото та відео чоловік опублікував у мережі.

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Чоловік опублікував відео "до" та "після" перепливання річки, яка є державним кордоном між Україною та Румунією.

Ухилянт у відео розповів, що під час перепливання річки бачив прикордонника, однак "пройшов через нього непомітно".

У коментарях користувачі вітають українця з тим, що йому вдалося втілити свій план. Чоловік також повідомив, що наразі вже перебуває не в Румунії.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, двох чоловіків було затримано прикордонниками відділення "Грушово" Мукачівського загону під час спроби нелегально перетнути кордон України з Румунією. Вони намагалися перетнути річку Тиса на дитячих надувних колах.