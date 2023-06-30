Украина будет выплачивать пенсии еще двум категориям граждан: детали

Пенсии для украинцев Фото: Новини.LIVE

В Правительстве поддержали законопроект о выплате пенсий украинцам с временно оккупированных территорий и лицам, временно проживающим за границей. Кабинет Министров одобрил комплексную законодательную инициативу Минсоцполитики о пропорциональном исчислении страхового стажа гражданам, работавшим за границей.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Какие вопросы урегулированы

В ее рамках урегулировали следующие вопросы:

Выплаты пенсий украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или во время временной оккупации, которые эвакуировались на подконтрольную Украине территорию.

Выплата пенсий гражданам, которые на время выехали за границу для проживания.

"Так, для граждан с временно оккупированых территорий предусмотрено, что выплата украинской пенсии производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как сообщить о том, что не выплачиваются пенсии

Из-за того, что обменяться информацией с Россией, пока невозможно, предлагают создать декларативный принцип. Возобновление и выплата пенсий будут производиться тогда, когда гражданин сообщит в заявлении, что ему не выплачивают пенсию от РФ.

"В то же время гражданам, нашедшим убежище за границей, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в украинских банках. При этом таким лицам нужно будет до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию", — объясняют в министерстве.

Как идентифицироваться заграницей

Идентификация может производиться в режиме онлайн. Для этого можно воспользоваться функцией Дія. Підпис (Дія ID) в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда. Или иметь удостоверение места жительства консульским должностным лицом.

Напомним, в Украине в этом году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может прекращать выплаты гражданам на банковские карты. Нововведение касается только отдельных случаев.