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Украина будет выплачивать пенсии еще двум категориям граждан: детали

30 июня 2023 18:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина будет выплачивать пенсии еще двум категориям граждан: детали
Пенсии для украинцев Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Правительстве поддержали законопроект о выплате пенсий украинцам с временно оккупированных территорий и лицам, временно проживающим за границей. Кабинет Министров одобрил комплексную законодательную инициативу Минсоцполитики о пропорциональном исчислении страхового стажа гражданам, работавшим за границей.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Какие вопросы урегулированы

В ее рамках урегулировали следующие вопросы:

  • Выплаты пенсий украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или во время временной оккупации, которые эвакуировались на подконтрольную Украине территорию.
  • Выплата пенсий гражданам, которые на время выехали за границу для проживания.

"Так, для граждан с временно оккупированых территорий предусмотрено, что выплата украинской пенсии производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как сообщить о том, что не выплачиваются пенсии

Из-за того, что обменяться информацией с Россией, пока невозможно, предлагают создать декларативный принцип. Возобновление и выплата пенсий будут производиться тогда, когда гражданин сообщит в заявлении, что ему не выплачивают пенсию от РФ.

"В то же время гражданам, нашедшим убежище за границей, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в украинских банках. При этом таким лицам нужно будет до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию", — объясняют в министерстве.

Как идентифицироваться заграницей

Идентификация может производиться в режиме онлайн. Для этого можно воспользоваться функцией Дія. Підпис (Дія ID) в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда. Или иметь удостоверение места жительства консульским должностным лицом.

Напомним, в Украине в этом году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может прекращать выплаты гражданам на банковские карты. Нововведение касается только отдельных случаев.

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