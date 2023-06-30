Украина будет выплачивать пенсии еще двум категориям граждан: детали
В Правительстве поддержали законопроект о выплате пенсий украинцам с временно оккупированных территорий и лицам, временно проживающим за границей. Кабинет Министров одобрил комплексную законодательную инициативу Минсоцполитики о пропорциональном исчислении страхового стажа гражданам, работавшим за границей.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Какие вопросы урегулированы
В ее рамках урегулировали следующие вопросы:
- Выплаты пенсий украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или во время временной оккупации, которые эвакуировались на подконтрольную Украине территорию.
- Выплата пенсий гражданам, которые на время выехали за границу для проживания.
"Так, для граждан с временно оккупированых территорий предусмотрено, что выплата украинской пенсии производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Как сообщить о том, что не выплачиваются пенсии
Из-за того, что обменяться информацией с Россией, пока невозможно, предлагают создать декларативный принцип. Возобновление и выплата пенсий будут производиться тогда, когда гражданин сообщит в заявлении, что ему не выплачивают пенсию от РФ.
"В то же время гражданам, нашедшим убежище за границей, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в украинских банках. При этом таким лицам нужно будет до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию", — объясняют в министерстве.
Как идентифицироваться заграницей
Идентификация может производиться в режиме онлайн. Для этого можно воспользоваться функцией Дія. Підпис (Дія ID) в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда. Или иметь удостоверение места жительства консульским должностным лицом.
Напомним, в Украине в этом году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может прекращать выплаты гражданам на банковские карты. Нововведение касается только отдельных случаев.