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Україна буде виплачувати пенсії ще двом категоріям громадян: деталі

30 червня 2023 18:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україна буде виплачувати пенсії ще двом категоріям громадян: деталі
Пенсії для українців. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Уряді підтримали законопроєкт щодо виплати пенсій українцям із тимчасово окупованих територій та особам, які тимчасово живуть за кордоном. Кабінет Міністрів схвалив комплексну законодавчу ініціативу Мінсоцполітики про пропорційне обчислення страхового стажу громадянам, які працювали за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції. 

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Які питання врегульовано

В її рамках врегулювали такі питання:

  • Виплати пенсій українцям, які живуть на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації евакуювалися на підконтрольну Україні територію.
  • Виплата пенсій громадянам, які на деякий час виїхали за кордон для проживання.

"Так, для громадян із ТОТ передбачено, що виплата української пенсії проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Як повідомити про те, що не виплачуються пенсії

Через те, що обміняти інформацією з Росією, наразі неможливо, пропонують створити декларативний принцип. Поновлення та виплата пенсій здійснюватимуться тоді, коли громадянин повідомить у заяві, що йому не виплачують пенсію від РФ.

"Водночас громадянам, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в українських банках. При цьому таким особам потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію", — пояснюють у міністерстві.

Як ідентифікуватися закордоном

Ідентифікація може проводитися в режимі онлайн. Для цього можна скористатися функцією Дія.Підпис (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Або ж мати посвідчення місця проживання консульською посадовою особою.

Нагадаємо, в Україні цього року Пенсійний фонд України (ПФУ) може припиняти виплати громадянам на банківські картки. Нововведення стосується тільки окремих випадків.

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