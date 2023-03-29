​​​У Украины есть данные россиян, незаконно усыновивших похищенных украинских детей, — Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук

Украинские правоохранительные и силовые структуры располагают данными о россиянах, незаконно усыновивших похищенных в Украине детей. За эти действия граждане россии будут отвечать перед законом.

Об этом министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук написала на своей Facebook-странице.

Российская подлость

Верещук напомнила, что вывозить детей из Украины в россию и усыновлять их там — незаконно и подло.

"Особенно мерзко — это когда люди еще и публично хвастаются тем, что усыновили украденных в Украине детей", — заявила глава Минреинтеграции.

Украина имеет все данные

Ирина Верещук напомнила россиянам, незаконно усыновляющим похищенных в Украине детей, что они обязательно будут отвечать перед законом.

И их персональные данные, заверила министерша, не является тайной для украинских правоохранителей.

"Например, жители московской области Ирина Рудницкая, Екатерина Триполец, Денис Триполец, Михаил Сериков, Марина Марченко и т.д. Речь идет о многих десятках российских граждан, которые почему-то решили, что им разрешено усыновлять украденных из Украины сирот", — заявила Верещук.

Отдайте детей

Глава Минреинтеграции в очередной раз обратилась к российским чиновникам.

"Требую передать украинской стороне всех наших детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", — подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, что оккупанты вывозят украинских детей в специальные лагеря. В этих заведениях детей обучают российской истории, искривленной трактовке войны в Украине, а также дети там учат российский гимн. Происходит идеологическая обработка.

Всего известно о 45 детских и 12 милитарных лагерях.

Фото: Facebook Ирины Верещук