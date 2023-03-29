​​​​​​​Україна має дані росіян, які незаконно всиновили викрадених українських дітей, — Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

Українські правоохоронні і силові структури мають дані про росіян, які незаконно всиновили викрадених в Україні дітей. За ці дії громадяни рф будуть відповідати перед законом.

Про це міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук написала на своїй Facebook-сторінці.

Російська підлість

Верещук нагадала, що вивозити дітей з України до росії і усиновлювати їх там — незаконно і підло.

"Особливо бридко — це коли люди ще й публічно вихваляються тим, що всиновили вкрадених в Україні дітей", — заявила очільниця Мінреінтеграції.

Україна має усі дані

Ірина Верещук нагадала росіянам, які незаконно всиновлюють викрадених в Україні дітей, що вони обов’язково будуть відповідати перед законом.

І їхні персональні дані, запевнила міністерка, не є жодною таємницею для українських правоохоронців.

"Наприклад, мешканці московської області Ірина Рудницька, Катерина Триполець, Денис Триполець, Михайло Сєріков, Марина Марченко тощо. Йдеться про багато десятків російських громадян, які чомусь вирішили, що їм дозволено всиновлювати вкрадених із України сиріт", — заявила Верещук.

Віддайте дітей

Очільниця Мінреінтеграції вкотре звернулася до російських чиновників.

"Вимагаю передати українській стороні всіх наших дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", — наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо, що окупанти вивозять українських дітей у спеціальні табори. У цих закладах дітей навчають російській історії, викривленому трактуванні війни в України, а також діти там вчать російський гімн. Відбувається ідеологічна обробка.

Всього відомо про 45 дитячих й 12 мілітарних таборів.

Фото: Facebook Ірини Верещук