Украина переходит на зимнее время — как не пропустить поезд на вокзале

Украина в ночь на 29 октября переведет стрелки часов. Фото: Укринформ

В ночь на 29 октября вся Украина переходит на зимнее время. В частности, на это следует обратить внимание пассажирам Укрзализныци, чтобы не упустить свой поезд.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

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Отметим, что время отправки и прибытия поездов в билетах за 29 октября указывается уже с учетом перевода стрелок часов.

"То есть на перроне у поезда вам нужно быть в то время, которое указано в билете", — говорится в сообщении.

Как перейти на зимнее время

Актуальное время можно проверить с помощью онлайн сервиса проверки реального времени.

Смартфоны и другие гаджеты подключены к Интернету, переходят на "новое" время автоматически. А вот механические приборы нужно перевести вручную.

Кроме того, время можно узнать поисковиками в Google.

"Достаточно набрать в поисковой ленте запрос "который час в Украине", "сколько сейчас времени" или "точное время в (указать конкретный город)" , — сказано в сообщении.

Украинцев предупреждают о непогоде

В Укрзализныце отметили, что, несмотря на непогоду на большинстве территории страны, поезда продолжают движение.

"Железнодорожники на местах оперативно ликвидируют последствия и позволяют курсирование поездов, ведь в некоторых регионах ветер вызвал падение деревьев на пути, проблемы с сигнальной системой и электросетью", — рассказали в УЗ.

Напомним, в Украине с 28 октября по 5 ноября поезда Мукачево — Кошице в две стороны будут ездить с еще одним вагоном.

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