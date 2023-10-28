Україна переходить на зимовий час — як не пропустити потяг на вокзалі

Україна у ніч проти 29 жовтня переведе стрілки годинників. Фото: Укрінформ

У ніч проти 29 жовтня вся Україна переходить на зимовий час. Зокрема, на це варто звернути увагу пасажирам Укрзалізниці, щоб не пропустити свій потяг.

Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

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Зазначимо, що час відправлення та прибуття поїздів у квитках за 29 жовтня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника.

"Тобто на пероні біля потяга вам потрібно бути в той час, який зазначений у квитку", — мовиться у повідомленні.

Як перейти на зимовий час

Актуальний час можна перевірити за допомогою онлайн-сервіса перевірки реального часу.

Смартфони та інші гаджети підключені до інтернету, переходять на "новий" час автоматично. А ось механічні прилади потрібно перевести вручну.

Крім того, час можна дізнатися за пошуковики в Google.

"Достатньо набрати у пошуковій стрічці запит "котра година в Україні", "скільки зараз часу" або ж "точний час у (вказати конкретне місто)", — сказано в повідомленні.

Українців попереджають про негоду

В Укрзалізниці зазначили, що попри негоду на більшості території країни, поїзди продовжують рух.

«Залізничники на місцях оперативно ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування поїздів, адже у деяких регіонах вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею», — розповіли в УЗ.

Нагадаємо, в Україні від 28 жовтня до 5 листопада поїзди Мукачево — Кошице в дві сторони їздитимуть з ще одним вагоном.

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