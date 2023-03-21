Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий, — Лубинец

Дети, которых удалось вернуть, проживали в Харьковской и Херсонской областях

В Украину удалось вернуть 15 украинских детей совместно с их мамами и законными представителями. Эти дети из оккупированных городов Харьковской и Херсонской областей.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что известно

"В Украину удалось вернуть 15 украинских детей совместно с их мамами и законными представителями. Это дети из городов Харьковской и Херсонской областей, оккупированных еще в начале войны", — написал Лубинец.

При этом откуда именно их вернули, из россии или с оккупированных территорий, Лубинец не отметил.

По информации Лубинца, по состоянию на сегодняшний день на территорию Украины вернулись 308 детей.

Напомним, ранее независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине ООН признала случаи незаконного перемещения 164 украинских детей россиянами. Там отметили, что большинство депортированных детей находятся в ненадлежащих условиях.

Также ранее вице-премьер Ирина Верещук рассказывала, что оккупанты, депортируя детей в рф, рассказывают им, что везут их на "отдых" или "лечение".