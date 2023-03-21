Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий, — Лубинец
В Украину удалось вернуть 15 украинских детей совместно с их мамами и законными представителями. Эти дети из оккупированных городов Харьковской и Херсонской областей.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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Что известно
"В Украину удалось вернуть 15 украинских детей совместно с их мамами и законными представителями. Это дети из городов Харьковской и Херсонской областей, оккупированных еще в начале войны", — написал Лубинец.
При этом откуда именно их вернули, из россии или с оккупированных территорий, Лубинец не отметил.
По информации Лубинца, по состоянию на сегодняшний день на территорию Украины вернулись 308 детей.
Напомним, ранее независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине ООН признала случаи незаконного перемещения 164 украинских детей россиянами. Там отметили, что большинство депортированных детей находятся в ненадлежащих условиях.
Также ранее вице-премьер Ирина Верещук рассказывала, что оккупанты, депортируя детей в рф, рассказывают им, что везут их на "отдых" или "лечение".