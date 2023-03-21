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Україна повернула 15 дітей з окупованих територій, — Лубінець

21 березня 2023 14:29
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Діти, яких вдалося повернути, проживали на Харківщині та Херсонщині
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками. Ці діти з міст Харківської та Херсонської областей, які були окуповані. 

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

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Що відомо

"До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками. Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни", — написав Лубінець. 

При цьому звідки саме їх повернули, з росії чи з окупованих територій, Лубінець не зазначив.

За інформацією Лубінця, станом на сьогодні на територію України повернулися 308 дітей. 

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Нагадаємо, раніше незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні ООН визнала випадки незаконного переміщення 164 українських дітей росіянами. Там зазначили, що більшість депортованих дітей перебувають у неналежних умовах.

Також раніше віцепрем’єрка Ірина Верещук розповідала, що окупанти, депортуючи дітей до рф, розповідають їм, що везуть їх на "відпочинок" або "лікування".

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