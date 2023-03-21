Україна повернула 15 дітей з окупованих територій, — Лубінець
До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками. Ці діти з міст Харківської та Херсонської областей, які були окуповані.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
-
Business Wisdom Summit 2023: бізнесмени дізнались, як розвивати бізнес під час війни
-
На Харківщині впіймали російську інформаторку, яка "винюхувала" склади боєприпасів ЗСУ
-
У Запоріжжі викрили наркоділків, які обладнали незаконний бізнес у покинутій фермі
-
Жозе Моурінью очолить "ПСЖ"
-
Україна отримала від ЄС ще 1,5 млрд євро з макрофінансового пакета
-
"Форменный пед***ст": скабєєва розлютилась після жартів Галкіна
-
Окупанти повністю зруйнували село біля зони відчуження
-
Жителя Одещини оштрафували за влаштовану пожежу
-
Залужний, Резніков та Стефанчук зустрілися з силовиками: що обговорювали
-
Нардепи збільшили видатки на оборону: про які суми йдеться
Що відомо
"До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками. Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни", — написав Лубінець.
При цьому звідки саме їх повернули, з росії чи з окупованих територій, Лубінець не зазначив.
За інформацією Лубінця, станом на сьогодні на територію України повернулися 308 дітей.
Нагадаємо, раніше незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні ООН визнала випадки незаконного переміщення 164 українських дітей росіянами. Там зазначили, що більшість депортованих дітей перебувають у неналежних умовах.
Також раніше віцепрем’єрка Ірина Верещук розповідала, що окупанти, депортуючи дітей до рф, розповідають їм, що везуть їх на "відпочинок" або "лікування".