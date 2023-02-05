Украина вернула двух девушек-подростков, депортированных из Луганщины в россию: что известно

Депортированных девушек удалось вернуть в Украину

При содействии Минреинтеграции в Украину удалось вернуть еще двоих детей, незаконно вывезенных на территорию государства-агрессора. Девушек 13 и 15 лет взяла на попечение их старшая сестра.

Об этом говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что известно о девушках

Как отмечается, девушек взяла под опеку и забрала домой их старшая сестра. Семья сейчас находится на Волыни.

"Двое младших сестер вместе с мамой были депортированы из Луганской области в Рязань. В россии мама умерла, и дети попали в детдом", — рассказали в Минреинтеграции.

В министерство обратилась старшая сестра депортированных девушек. Она со своей семьей успела эвакуироваться в Волынскую область. Все вместе прошли путь от оформления опеки над девушками до их возвращения на родину.

Министерство поблагодарило за помощь благотворительную организацию "СОС Детские городки в Украине", Государственную пограничную службу Украины, а также Службу по делам детей Колковского поселкового совета (Волынская область).

"Согласованная работа длилась около полутора месяцев. И вот наконец очередная, но крайне важная для нашего государства победа: украинские дети должны быть в Украине. Девушки воссоединились с семьей и находятся в полной безопасности. Они окутаны теплом и заботой родных людей", — говорится в сообщении.

Напомним, в Минреинтеграции ранее рассказали, как депортированные украинцы могут оформить документы для возвращения домой. Для возвращения депортированных украинские власти разработали вариант с оформлением временного удостоверения. Заявление о его получении могут подать даже родственники депортированных.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что оккупанты и россияне, способствовавшие депортации украинцев, пойдут под международный трибунал. Это военное преступление будет рассматриваться как акт геноцида украинского народа.