Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Україна повернула двох дівчат-підлітків, депортованих з Луганщини до росії arrow

Україна повернула двох дівчат-підлітків, депортованих з Луганщини до росії

5 лютого 2023 19:01
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Україна повернула двох дівчат-підлітків, депортованих з Луганщини до росії: що відомо
Депортованих дівчат вдалося повернути в Україну
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За сприяння Мінреінтеграції в Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію держави-агресора. Дівчат 13 та 15 років взяла під опіку їхня старша сестра. 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також:

Що відомо про дівчат

Як зазначається, дівчат взяла під опіку й забрала додому їхня старша сестра. Сім’я наразі перебуває на Волині.

"Двоє менших сестер разом з мамою були депортовані з Луганської області до Рязані. В росії мама померла, і діти потрапили в сиротинець", — розповіли у Мінреінтеграції. 

До міністерства звернулася старша сестра депортованих дівчат. Вона зі своєю сім’єю встигла евакуюватися до Волинської області. Всі разом пройшли шлях від оформлення опіки над дівчатами до їхнього повернення на Батьківщину.

Міністерство подякувало за допомогу благодійній організації "СОС Дитячі містечка в Україні", Державній прикордонній службі України, а також Службі у справах дітей Колківської селищної ради (Волинська область).

"Злагоджена робота тривала близько півтора місяця. І ось нарешті чергова, але вкрай важлива для нашої держави перемога: українські діти мають бути в Україні. Дівчата возз’єднались з родиною і перебувають у цілковитій безпеці. Вони огорнуті теплом і турботою рідних людей", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Мінреінтеграції раніше розповіли, як депортовані українці можуть оформити документи для повернення додому. Для повернення депортованих українська влада розробила варіант із оформленням тимчасового посвідчення. Заяву про його отримання можуть подати навіть родичі депортованих.

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук заявила, що окупанти та росіяни, які сприяли депортації українців, підуть під міжнародний трибунал. Цей воєнний злочин розглядатиметься, як акт геноциду українського народу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з відео

21:10 "Джек міг вижити": науковці провели експеримент щодо кінцівки фільму "Титанік"

20:57 Окупанти обстріляли з артилерії громаду на Дніпропетровщині: пошкоджено електромережі

20:41 У Львові водій маршрутки під наркотиками катав свою дружину містом

20:23 Десятки тисяч медпрацівників вийдуть на вулиці: Британія готується до масштабного страйку

Ексклюзив

19:58 Резніков розповів про наступ росії, взяття Києва та відставку з посту міністра оборони: головні заяви

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:50 "Ти здохнеш, і всім пох*й": дружина окупанта поскаржилася на ставлення командування до солдатів

19:30 Москва веде перемовини з Тегераном щодо розміщення в рф заводу для виробництва "шахедів"

19:00 Яке свято відзначають 6 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

18:55 Чи можна відродити український книжковий ринок, — Олександр Красовицький

18:49 Понад 100 млн користувачів за два місяці: застосунок ChatGPT став найпопулярнішим у світі

Новина з відео

21:10 "Джек міг вижити": науковці провели експеримент щодо кінцівки фільму "Титанік"

Ексклюзив

19:58 Резніков розповів про наступ росії, взяття Києва та відставку з посту міністра оборони: головні заяви

Новина з відео

19:50 "Ти здохнеш, і всім пох*й": дружина окупанта поскаржилася на ставлення командування до солдатів

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 6 лютого: Ракам — сильний стрес, Рибам — фінансовий прибуток

Новина з відео

16:02 В Рені ледь не затонула румунська баржа з 890 тоннами зерна: деталі подіїіваьл4

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:43 Катався з дитячим візочком на льоду: на Полтавщині поліцейські витягли з ополонки чоловіка з немовлям

Новина з відео

23:48 Всі в теплому одязі та нормальному стані: Лубінець показав, як окупантів повертали у рф

Новина з відео

23:22 Окупанти стягують техніку та десятки тисяч військових до околиць Маріуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 У США збили китайську кулю-шпигуна

Новина з відео

22:06 Зеленський розповів, скількох українців вдалося повернути додому з 24 лютого

Ексклюзив

19:58 Резніков розповів про наступ росії, взяття Києва та відставку з посту міністра оборони: головні заяви

Ексклюзив

09:24 Як зміняться ціни на пальне в Україні після запровадження ембарго ЄС на російські нафтопродукти

08:00 Секонд-хенди захоплюють ринок одягу

20:20 День народження Facebook: сім найгучніших скандалів соцмережі Марка Цукерберга

Ексклюзив

08:00 Винищувачі F-16 для України: погляд з Конгресу США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00 Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

Актуальне по темі

None 5 Лютий 19:46

"Джек міг вижити": науковці провели експеримент щодо кінцівки фільму "Титанік"

None 5 Лютий 20:51

Окупанти обстріляли з артилерії громаду на Дніпропетровщині: пошкоджено електромережі

None 5 Лютий 20:52

У Львові водій маршрутки під наркотиками катав свою дружину містом

None 5 Лютий 20:27

Десятки тисяч медпрацівників вийдуть на вулиці: Британія готується до масштабного страйку

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB