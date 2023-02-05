Україна повернула двох дівчат-підлітків, депортованих з Луганщини до росії: що відомо

Депортованих дівчат вдалося повернути в Україну

За сприяння Мінреінтеграції в Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію держави-агресора. Дівчат 13 та 15 років взяла під опіку їхня старша сестра.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що відомо про дівчат

Як зазначається, дівчат взяла під опіку й забрала додому їхня старша сестра. Сім’я наразі перебуває на Волині.

"Двоє менших сестер разом з мамою були депортовані з Луганської області до Рязані. В росії мама померла, і діти потрапили в сиротинець", — розповіли у Мінреінтеграції.

До міністерства звернулася старша сестра депортованих дівчат. Вона зі своєю сім’єю встигла евакуюватися до Волинської області. Всі разом пройшли шлях від оформлення опіки над дівчатами до їхнього повернення на Батьківщину.

Міністерство подякувало за допомогу благодійній організації "СОС Дитячі містечка в Україні", Державній прикордонній службі України, а також Службі у справах дітей Колківської селищної ради (Волинська область).

"Злагоджена робота тривала близько півтора місяця. І ось нарешті чергова, але вкрай важлива для нашої держави перемога: українські діти мають бути в Україні. Дівчата возз’єднались з родиною і перебувають у цілковитій безпеці. Вони огорнуті теплом і турботою рідних людей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Мінреінтеграції раніше розповіли, як депортовані українці можуть оформити документи для повернення додому. Для повернення депортованих українська влада розробила варіант із оформленням тимчасового посвідчення. Заяву про його отримання можуть подати навіть родичі депортованих.

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук заявила, що окупанти та росіяни, які сприяли депортації українців, підуть під міжнародний трибунал. Цей воєнний злочин розглядатиметься, як акт геноциду українського народу.