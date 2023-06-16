В Україні вводять нові правила отримання наслідків — що зміниться з 19 червня

Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

Правительство Украины приняло решение о возвращении к довоенным нормам вступления в права наследования. Они вступят в силу с 19 июня.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №469.

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Каковы правила получения наследства с 19 июня

Упомянутое постановление Кабмина было принято 9 мая 2023 года и вступит в силу через месяц со дня официального опубликования документа. А опубликованное постановление было 18 мая 2023 года в газете "Урядовий кур'єр".

Этот нормативный акт отменяет одно из положений постановления Кабмина от 28 февраля 2022 года № 164 "Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения", которое позволяло решать все вопросы, связанные с наследованием, в течение десяти месяцев. Теперь этот срок снова составит шесть месяцев.

Изменения правил наследия во время войны

В связи с военным положением последнее место жительства умершего не имеет значения. Украинцы имеют право обратиться к любому нотариусу, работающему на подконтрольной Украине территории.

Наследование может происходить по завещанию или по закону, в случае, если завещание не было составлено.

Что нельзя получить в наследство

личные неимущественные права (например, авторство на книгу или компьютерную программу);

право на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;

право на алименты, пенсию, пособие или другие подобные выплаты;

право на участие в юридических лицах и право членства в общественных организациях, политических партиях.

Права родственников пропавших без вести

По официальным данным, в Украине около 23 тысяч человек считаются без вести пропавшими в результате военных действий. Их родственники имеют право на пенсию по потере кормильца. Однако для этого нужно взять выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести.

Как пояснили в МВД, выписку из Единого реестра предоставляют представители Департамента информатизации Министерства внутренних дел. Для того чтобы получить документ, нужно обратиться в МВД с запросом и копиями документов, подтверждающих личность и степень родства с пропавшим гражданином. Соответствующий запрос нужно посылать: по почте по адресу г. Киев, ул. Богомольца, 10, МВД; на е-ящик [email protected].

Напомним, после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года украинское правительство внесло коррективы в сроки принятия наследства.