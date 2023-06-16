В Україні вводять нові правила отримання спадщини — що зміниться з 19 червня

Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

Уряд України ухвалив рішення про повернення до довоєнних норм вступу в права спадкування. Вони набудуть чинності з 19 червня.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 469.

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Які будуть правила отримання спадщини з 19 червня

Згадана постанова Кабміну була ухвалена 9 травня 2023 року і набуде чинності через місяць з дня офіційного опублікування документа. А опублікована постанова була 18 травня 2023 року в газеті "Урядовий кур'єр".

Цей нормативний акт скасовує одне з положень постанови Кабміну від 28 лютого 2022 року № 164 "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану", яка дозволяла вирішувати всі питання, пов'язані зі спадщиною, протягом десяти місяців. Тепер цей термін знову становитиме шість місяців.

Зміни правил щодо спадщини під час війни

У зв'язку з воєнним станом останнє місце проживання померлого не має значення. Українці мають право звернутися до будь-якого нотаріуса, який працює на підконтрольній Україні території.

Спадкування може відбуватися за заповітом або за законом, у випадку, якщо заповіт не був складений.

Що не можна отримати у спадок

особисті немайнові права (наприклад, авторство на книгу або комп’ютерну програму);

право на відшкодування шкоди, що була завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

право на аліменти, пенсію, допомогу або інші схожі виплати;

право на участь в юридичних особах та право членства в громадських організаціях, політичних партіях.

Права родичів зниклих безвісти

За офіційними даними, в Україні приблизно 23 тисячі осіб вважаються безвісти зниклими внаслідок воєнних дій. Їхні родичі мають право на пенсію за втратою годувальника. Однак для цього потрібно взяти витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

Як пояснили у МВС, виписку з Єдиного реєстру надають представники Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ. Для того, щоб отримати документ, потрібно звернутися у МВС із запитом й копіями документів, що підтверджують особу та ступінь спорідненості зі зниклим громадянином. Відповідний запит потрібно надсилати: через пошту на адресу м. Київ, вул. Богомольця, 10, МВС; на е-скриньку [email protected].

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року український уряд вніс корективи у строки прийняття спадщини.