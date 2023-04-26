Украина стала на шаг ближе к мобильному роумингу с ЕС: что известно

Украина приблизилась к мобильному роумингу с Европейским союзом. Фото: unsplash.com

Сегодня, 26 апреля, Украина утвердила сроки и условия присоединения к мобильному роумингу с ЕС. Теперь открыт путь к официальному старту роуминга.

Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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Сегодня были окончательно утверждены изменения в Приложение 17-3 Соглашения об ассоциации. Это означает, что путь к официальному старту роуминга открыт. Следующий шаг — обновление украинского законодательства о роуминге в соответствии с европейским до 24 апреля следующего года.

По словам Федорова, цены на звонки в Европу для украинцев должны сниться. Операторы не будут списывать по 30 гривен в минуту разговора и не нужно будет менять SIM-карты. Кроме того, права потребителей будут защищены по правилам ЕС.

"Работаем дальше совместно с украинскими операторами и НКЕК. Спасибо европейским партнерам за поддержку", — написал Михаил Федоров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине будет запущена единая платформа для госреестров. Это сэкономит миллионы гривен.