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Україна стала ще на крок ближче до мобільного роумінгу з ЄС: що відомо

26 квітня 2023 17:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Україна стала на крок ближчою до мобільного роумінгу з ЄС: що відомо
Україна наблизилась до мобільного роумінгу з Європейським Союзом. Фото: unsplash.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 26 квітня, Україна затвердила терміни та умови приєднання до мобільного роумінгу з ЄС. Відтепер відкрито шлях до офіційного старту роумінгу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

Сьогодні було остаточно затверджено зміни до Додатка 17-3 Угоди про асоціацію. Це означає, що шлях до офіційного старту роумінгу відкритий. Наступний крок — оновлення українського законодавства щодо роумінгу відповідно до європейського до 24 квітня наступного року.

За словами Федорова, ціни на дзвінки Європу для українців мають знитися. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови та й не треба буде змінювати SIM-картки. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС.

"Працюємо далі спільно з українськими операторами та НКЕК. Дякую європейським партнерам за підтримку", — написав Михайло Федоров.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запустять єдину платформу для держреєстрів. Це зекономить мільйони гривень. 

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