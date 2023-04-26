Украина изменила условия проведения национального мультитеста за границей: детали

Тестирование. Фото: "Суспільне"

В Польше для украинских поступающих в отечественные вузы дополнительно обустроят несколько сотен мест для проведения основной и дополнительной сессии национального мультипредметного теста. Основная сессия будет проводиться в трех городах, дополнительные — в пяти.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

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Минреинтеграции, Минобразования и Украинский центр оценивания качества образования увеличили количество мест для проведения национального мультипредметного теста для находящихся в Польше украинцев.

Так, в столице этой страны Варшаве дополнительно обустроят 4084 места для участников основной сессии теста и 558 мест для дополнительных сессий.

Это тестирование будет проводиться в школе "Материнка" им. Дмитрия Павлычко, Варшавской украинской школе и Варшавской школе экономики.

Кроме того, было согласовано еще 351 место на дополнительную сессию тестирования в Ягеллонском университете Кракова.

Национальный мультитест в Польше

В общей сложности, на территории Польши будет готово 7596 мест для участников основной сессии национального мультитестирования в таких городах, как Быдгощ, Варшава и Люблин.

Еще 1935 мест подготовят для участников дополнительных сессий в пяти польских городах — Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков и Люблин.

Напомним, 24 апреля Министерство образования и науки Украины опубликовало правила приема на профессиональное высшее и высшее образование в 2023 году. Согласно сообщению прессслужбы Минобразования, абитуриенты могут использовать свой электронный кабинет для подачи заявлений на вступительные испытания и участие в конкурсном отборе.