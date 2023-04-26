Україна змінила умови проведення національного мультитесту за кордоном: деталі
У Польщі для українських вступників до вітчизняних вишів додатково облаштують кількасот місць для проведення основної та додаткової сесії національного мультипредметного тесту. Основна сесія буде проводитися у трьох містах, додаткові — у п’яти.
Про це повідомила пресслужбі Мінреінтеграції.
Зміни у організації проведення мультитесту-2023
Мінреінтеграції, Міносвіти й Український центр оцінювання якості освіти збільшили кількість місць для проведення національного мультипредметного тесту для українців, які перебувають у Польщі.
Так, у столиці цієї країни Варшаві додатково облаштують 4084 місця для учасників основної сесії тесту і 558 місць — для додаткових сесій.
Це тестування проводитиметься у школі "Материнка" ім. Дмитра Павличка, Варшавській українській школі та Варшавській школі економіки.
Крім того, було погоджено іще 351 місце на додаткову сесію тестування у Ягелонському університеті Кракова.
Національний мультитест у Польщі
В цілому, на території Польщі буде готово 7596 місць для учасників основної сесії національного мультитестування у таких містах, як Бидгощ, Варшава та Люблін.
Ще 1935 місць підготують для учасників додаткових сесій у п’яти польських містах — Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків та Люблін.
Нагадаємо, 24 квітня Міністерство освіти та науки України опублікувало правила прийому на професійну передвищу та вищу освіту у 2023 році. Згідно з повідомленням пресслужби Міносвіти, абітурієнти можуть використовувати власний електронний кабінет для подання заяв на вступні випробування та участь у конкурсному відборі.