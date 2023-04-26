Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Україна змінила умови проведення національного мультитесту за кордоном: деталі arrow

Україна змінила умови проведення національного мультитесту за кордоном: деталі

26 квітня 2023 11:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Україна змінила умови проведення національного мультитесту за кордоном: деталі
Тестування. Фото: "Суспільне"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Польщі для українських вступників до вітчизняних вишів додатково облаштують кількасот місць для проведення основної та додаткової сесії національного мультипредметного тесту. Основна сесія буде проводитися у трьох містах, додаткові — у п’яти.

Про це повідомила пресслужбі Мінреінтеграції.

Читайте також:

Зміни у організації проведення мультитесту-2023

Мінреінтеграції, Міносвіти й Український центр оцінювання якості освіти збільшили кількість місць для проведення національного мультипредметного тесту для українців, які перебувають у Польщі.

Так, у столиці цієї країни Варшаві додатково облаштують 4084 місця для учасників основної сесії тесту і 558 місць — для додаткових сесій. 

Це тестування проводитиметься у школі "Материнка" ім. Дмитра Павличка, Варшавській українській школі та Варшавській школі економіки.

Крім того, було погоджено іще 351 місце на додаткову сесію тестування у Ягелонському університеті Кракова.

Національний мультитест у Польщі

В цілому, на території Польщі буде готово 7596 місць для учасників основної сесії національного мультитестування у таких містах, як Бидгощ, Варшава та Люблін.

Ще 1935 місць підготують для учасників додаткових сесій у п’яти польських містах — Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків та Люблін.

Нагадаємо, 24 квітня Міністерство освіти та науки України опублікувало правила прийому на професійну передвищу та вищу освіту у 2023 році. Згідно з повідомленням пресслужби Міносвіти, абітурієнти можуть використовувати власний електронний кабінет для подання заяв на вступні випробування та участь у конкурсному відборі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB