Украинку с ребенком высадили из поезда в Германии: детали скандала

Украинка Анастасия Гудыма. Фото: Facebook

Украинка Анастасия Гудыма в Германии ехала междугородним поездом в Оснабрюк. Во время проверки документов его вместе с ребенком высадили.

О неприятном происшествии Анастасия Гудыма рассказала на своей странице в Facebook.

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Она сообщила, что это произошло 11 июня, когда она ехала с ребенком к Оснабрюку. Во время проверки документов выяснилось, что у нее билет на 12 июня.

Новый билет, по правилам страны, она могла приобрести непосредственно в вагоне поезда. Но ей это не дали сделать и грубо высадили из поезда. Женщина возмущена тем, как отреагировала проводница на украинский паспорт.

"Дама берет в руки мой паспорт (на немецком)" а, Украина, ну все ясно" и еще что-то очень быстро и громко говорит, выкрикивает, смеется, я не уловила смысл. Дама мгновенно становится агрессивной, бросает мне мой паспорт и громко снова спрашивает о немецкой ID-карте и адресе, я снова объясняю, что не являюсь беженкой в их стране и не получаю помощи, за свой счет нахожусь в стране", — написала Анастасия.

Сообщение Анастасии в Facebook. Фото: Скриншот

Анастасия написала жалобу в посольство и заявление в полицию, также направила письмо перевозчику.

Реакция украинцев

Реакция украинцев на произошедшее не заставила себя ждать. Пользователи соцсетей осуждают поведение немки и призывают говорить об этом, не умалчивать.

Реакция украинцев на инцидент. Фото: Скриншот

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