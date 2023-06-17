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Украинку с ребенком высадили из поезда в Германии: детали скандала

17 июня 2023 01:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинку с ребенком высадили из поезда в Германии: детали скандала
Украинка Анастасия Гудыма. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинка Анастасия Гудыма в Германии ехала междугородним поездом в Оснабрюк. Во время проверки документов его вместе с ребенком высадили.

О неприятном происшествии Анастасия Гудыма рассказала на своей странице в Facebook.

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  Она сообщила, что это произошло 11 июня, когда она  ехала с ребенком к Оснабрюку.   Во время проверки документов выяснилось, что у нее билет на 12 июня.   

Новый билет, по правилам страны, она могла приобрести непосредственно в вагоне поезда. Но ей это не дали сделать и грубо высадили из поезда. Женщина возмущена тем, как отреагировала проводница на украинский паспорт.  

"Дама берет в руки мой паспорт (на немецком)" а, Украина, ну все ясно" и еще что-то очень быстро и громко говорит, выкрикивает, смеется, я не уловила смысл. Дама мгновенно становится агрессивной, бросает мне мой паспорт и громко снова спрашивает о немецкой ID-карте и адресе, я снова объясняю, что не являюсь беженкой в их стране и не получаю помощи, за свой счет нахожусь в стране", — написала Анастасия.  

Сообщение Анастасии в Facebook. Фото: Скриншот

Анастасия написала жалобу в посольство и заявление в полицию, также направила письмо перевозчику.

Реакция украинцев

Реакция украинцев на произошедшее не заставила себя ждать. Пользователи соцсетей осуждают поведение немки и призывают говорить об этом, не умалчивать.

Реакция украинцев на инцидент. Фото: Скриншот

Напомним, популярный шоумен Владимир Остапук оказался в эпицентре скандала. Он прилетел с 22-летней супругой на остров Миконос (Греция), чтобы провести день рождения. Впрочем, оказалось, что именинница как бы замужем за российским бизнесменом. А на вечеринке в Греции Остапчук развлекал гостей, среди которых были граждане страны-террористки.

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