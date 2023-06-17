Українку з дитиною висадили з потяга у Німеччині: деталі скандалу

Українка Анастасія Гудима. Фото: Facebook

Українка Анастасія Гудима у Німеччині їхала міжміським поїздом до міста Оснабрюк. Під час перевірки документів її разом з дитиною висадили.

Про неприємну пригоду Анастасія Гудима розповіла на своїй сторінці у Facebook.

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Вона повідомила, що ця пригода трапилася 11 червня, коли вона їхала з дитиною до Оснабрюка. Під час перевірки документів з'ясувалося, що у неї квиток на 12 червня.

Новий квиток, за прави лами країни, вона могла придбати безпосередньо у вагоні потяга. Але їй це не дали зробити і грубо висадили з потяга. Жінка обурена ще й тим, як відреагувала провідниця на український паспорт.

"Дама бере в руки мій паспорт (німецькою) "а, Україна, ну все ясно" і ще щось дуже швидко і голосно каже, викрикує, сміється, я не вловила сенс. Дама миттєво стає агресивною, кидає мені мій паспорт і голосно знову запитує про німецьку ID-картку та адресу, я знову пояснюю, що не є біженкою в їхній країні та не отримую допомоги, власним коштом перебуваю в країні", — написала Анастасія.

Допис Анастасії у Facebook. Фото: Скріншот

Анастасія написала скаргу до посольства та заяву до поліції, також надіслала листа перевізнику.

Реакція українців

Реакція украхнців на те, що сталося не забарилася. Користуваі соцмереж засуджують поведінку німкені та закликають говорити про це, не замовчувати.

Реакція українців на інцидент. Фото: Скріншот

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