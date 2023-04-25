Украинская авиакомпания SkyUp успешно эвакуировала своих сотрудников из Судана: детали
Украинская авиакомпания SkyUp успешно завершила эвакуацию всех своих сотрудников из охваченного военным противостоянием Судана. Все сотрудники SkyUp были вывезены в Египет.
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Эвакуация из Судана
Авиакомпания SkyUp объявила о завершении эвакуации всех своих сотрудников из Судана.
Операция по эвакуации прошла при поддержке Министерства иностранных дел Украины и других государственных структур.
Всего было эвакуировано 36 сотрудников SkyUp.
Куда вывезли украинцев
Все сотрудники украинской авиакомпании были эвакуированы в Египет.
После короткого отдыха они вернутся на родину.
В SkyUp подчеркнули: "Все время, с начала боевых действий в Судане 15 апреля 2023 года, представители авиакомпании находились с коллегами на связи, помогали обеспечивать едой, водой и оказывали психологическую поддержку".
Напомним, суданские вооруженные силы заявили, что удалось подавить попытку переворота в стране, но срок завершения боевых действий остается неопределенным.
Соединенные Штаты Америки начали способствовать выезду частных граждан США, желающих покинуть Судан. Людей эвакуируют по наземному маршруту.