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Украинская авиакомпания SkyUp успешно эвакуировала своих сотрудников из Судана: детали

25 апреля 2023 14:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинская авиакомпания SkyUp успешно эвакуировала своих сотрудников из Судана: детали
Эвакуация людей из Судана. Фото: Reuters/Alkis Konstantinidis
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинская авиакомпания SkyUp успешно завершила эвакуацию всех своих сотрудников из охваченного военным противостоянием Судана. Все сотрудники SkyUp были вывезены в Египет.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

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Авиакомпания SkyUp объявила о завершении эвакуации всех своих сотрудников из Судана.

Операция по эвакуации прошла при поддержке Министерства иностранных дел Украины и других государственных структур.

Всего было эвакуировано 36 сотрудников SkyUp.

Куда вывезли украинцев

Все сотрудники украинской авиакомпании были эвакуированы в Египет.

После короткого отдыха они вернутся на родину.

В SkyUp подчеркнули: "Все время, с начала боевых действий в Судане 15 апреля 2023 года, представители авиакомпании находились с коллегами на связи, помогали обеспечивать едой, водой и оказывали психологическую поддержку".

Напомним, суданские вооруженные силы заявили, что удалось подавить попытку переворота в стране, но срок завершения боевых действий остается неопределенным.

Соединенные Штаты Америки начали способствовать выезду частных граждан США, желающих покинуть Судан. Людей эвакуируют по наземному маршруту.

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