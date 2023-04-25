Українська авіакомпанія SkyUp успішно евакуювала своїх співробітників із Судану: деталі

Евакуація людей із Судану. Фото: Reuters/Alkis Konstantinidis

Українська авіакомпанія SkyUp успішно завершила евакуацію усіх своїх співробітників із охопленого військовим протистоянням Судану. Усі працівники SkyUp були вивезені до Єгипту.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

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Евакуація із Судану

Авіакомпанія SkyUp оголосила про завершення евакуації усіх своїх співробітників із Судану.

Операція з евакуація пройшла за підтримки Міністерства закордонних справ України та інших державних структур.

Усього було евакуйовано 36 співробітників SkyUp.

Куди вивезли українців

Усі співробітники української авіакомпанії були евакуйовані до Єгипту.

Після короткого відпочинку вони повернуться на батьківщину.

У SkyUp наголосили: "Весь час, від початку бойових дій у Судані 15 квітня 2023 року, представники авіакомпанії перебували з колегами на звʼязку, допомагали забезпечувати їжею, водою та надавали психологічну підтримку".

Нагадаємо, суданські Збройні сили заявили, що вдалося придушити спробу перевороту в країні, але термін завершення бойових дій залишається невизначеним.

Додамо, що Сполучені Штати Америки почали сприяти виїзду приватних громадян США, які хочуть покинути Судан. Людей евакуюють наземним маршрутом.