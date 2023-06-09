Украинская Мата Хари: как эскортница Ксюша Манекен помогала ГУР

Ксюша Манекен. Фото: Instagram.com/maneken007

Блоггершу Оксану Волощук, более известную как Ксюша Манекен, наградили отличием "При содействии военной разведке Украины" ІІ степени за "работу на информационном фронте".

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Украинской правде".

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Правда, своей наградой блоггерша похвасталась в соцсети еще в марте этого года. Тогда эта новость вызвала неоднозначную реакцию у пользователей сети, в частности из-за прошлого девушки в эскорте и ее позиции по Крыму в 2015 году.

Награда Ксюши Манекен. Фото: Фото: Instagram.com/maneken007

И хотя Юсову не понравилось, что девушка выложила награду в соцсети, ее работой на разведку доволен.

"Она помогала. Насколько я знаю, помогала серьезно. Речь идет о работе на информационном фронте, не об агентурной работе", — прокомментировал Юсов.

При этом Юсов подробности ее работы не раскрыл.

"Главное управление разведки, как и разведка любой страны мира, пользуется помощью совершенно разных людей (с разными амплуа и жизненными путями) для достижения своих интересов и защиты национальной безопасности. Так и должно быть", — заявил Андрей Юсов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил, что они сотрудничают со многими людьми.

"Если кто-то думает, что у нас сотрудничество только с кандидатами наук и профессорами с безупречной репутацией, — это не так", — добавил Юсов.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов также рассказал, что российский диктатор Владимир Путин активно использует технологию двойников. Это основывается как на оперативных разведданных, так и на оценках врачей-физиогномистов и многих других специалистов.

Также в разведке рассказали, что все двойники кремлевского диктатора проживают в разных местах под охраной и они не контактируют друг с другом.