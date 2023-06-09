Українська Мата Харі: як ескортниця Ксюша Манекен допомагала ГУР

Ксюша Манекен. Фото: Іnstagram.com/maneken007

Блогерку Оксану Волощук, більш відому як Ксюша Манекен, нагородили відзнакою "За сприяння воєнній розвідці України" ІІ ступеня за "роботу на інформаційному фронті".

Таке заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю "Українській правді".

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Щоправда, своєю нагородою блогерка похизувалася у соцмережі ще у березні цього року. Тоді ця новина викликала неоднозначну реакцію в користувачів мережі, зокрема через минуле дівчини в ескорті та її позицію щодо Криму у 2015 році.

Нагорода Ксюши Манекен. Фото: Фото: Іnstagram.com/maneken007

І хоча Юсову не сподобалося, що дівчина виклала нагороду у соцмережі, її роботою на розвідку задоволений.

"Вона допомагала. Наскільки я знаю, допомагала серйозно. Йдеться про роботу на інформаційному фронті, не про агентурну роботу", — прокоментував Юсов.

При цьому Юсов подробиці її роботи не розкрив.

"Головне управління розвідки, як і розвідка будь-якої країни світу, користується допомогою абсолютно різних людей (з різними амплуа і життєвими шляхами) для досягнення своїх інтересів і захисту національної безпеки. Так і повинно бути", — заявив Андрій Юсов.

Також Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив, що вони співрацюють з багатьма людьми.

"Якщо хтось думає, що у нас співпраця лише з кандидатами наук і професорами з бездоганною репутацією, — це не так", — додав Юсов.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов також розповів, що російський диктатор Володимир Путін активно використовує технологію двійників. Це ґрунтується як на оперативних розвідданих, так і на оцінках лікарів-фізіогномістів та багатьох інших фахівців.

Також у розвідці розповіли, що усі двійники кремлівського диктатора мешкають у різних місцях під пильною охороною і вони не контактують одне з одним.