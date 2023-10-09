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Украинская нардеп пришла на заседание ПАСЕ с неприлично дорогим аксессуаром

9 октября 2023 23:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украинская нардеп пришла на заседание ПАСЕ с неприлично дорогим аксессуаром
Нардеп от партии "Довіра" Лариса Билозир. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинская депутат от партии "Доверие" Лариса Билозир посетила осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы с неприлично дорогим аксессуаром. Его "засветила" ее кума, нардепка Мария Мезенцева из партии "Слуга народа".

Об этом сообщают соцсети .

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На опубликованном stories в своем Instagram-аккаунте, в объектив депутата попала и Билозир, которая тоже была на сессии ПАСЕ. Однако пользователи обратили внимание на то, что народная избранница пришла в это место с непомерно дорогим аксессуаром, который не по карману рядовому украинцу.

Украинская нардепка пришла на заседание ПАСЕ с неприлично дорогим аксессуаром
Лариса Билозир в объективе. Источник: Instagram

Наблюдательные юзеры заметили, что у народной избранницы была на руке дамская сумочка Onthego от бренда Luis Vitton. Ее цена составляет 2700 евро, что по действующим меркам равно стоимости подержанного автомобиля.

Украинская нардепка пришла на заседание ПАСЕ с неприлично дорогим аксессуаром
Источник: оф.сайт Louis Vitton

Отметим, что как говорят пользователи, Мезенцева не впервые публикует фото, на которые вряд ли бы решилась бы ее недавняя кума. Так 30 мая этого года на одном из снимков с рук Билозир внезапно "исчезли" два браслета от французских ювелирных домов Cartier и Van Cleef & Arpels стоимостью более 10 тыс. евро за оба. При этом сама народная избранница тогда была одета в платье от украинского бренда The Coats стоимостью около 13,5 тыс.грн.

Украинская нардепка пришла на заседание ПАСЕ с неприлично дорогим аксессуаром
Лариса Билозир прячет браслеты. Источник: соцсети
Украинская нардепка пришла на заседание ПАСЕ с неприлично дорогим аксессуаром
Лариса Билозир (крайняя слева) уже с браслетами. Источник: соцсети

Напомним, что ранее Мария Мезенцева и бизнесмен Юрий Косюк окрестили сына нардепа Билозир. Еще раньше Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за драки с участием нардепов Александра Куницкого и Артема Дмитрука.

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