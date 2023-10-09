Українська нардепка прийшла на засідання ПАРЄ з непристойно дорогим аксесуаром
Українська депутатка від партії "Довіра" Лариса Білозір завітала на осінню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи з непристойно дорогим аксесуаром. Його "засвітила" її кума, нардепка Марія Мезенцева з партії "Слуга народу".
Про це повідомляють соцмережі.
Сумочка за ціною автомобіля
На опублікованому stories у своєму Instagram-акаунті, в об'єктив депутатки потрапила й Білозір, яка теж була на сесії ПАРЄ. Проте, користувачі звернули увагу на те, що народна обраниця прийшла в це місце з непомірно дорогим аксесуаром, який не за кишенею рядовому українцю.
Спостережливі юзери помітили, що в народної обраниці була на руці дамська сумочка Onthego від бренду Luis Vitton. Її ціна становить 2700 євро, що за чинними мірками дорівнює вартості вживаного автомобіля.
Відзначимо, що як кажуть користувачі, Мезенцева не вперше публікує фото, на які навряд чи наважилася б її нещодавня кума. Так 30 травня цього року на одному зі знімків з рук Білозір раптово "зникли" двоє браслетів від французьких ювелірних домів Cartier та Van Cleef & Arpels вартістю понад 10 тис. євро за обидва. При цьому, сама народна обраниця тоді буда вдягнена у сукню від українського бренду The Coats вартістю близько 13,5 тис.грн.
Нагадаємо, що раніше Марія Мезенцева та бізнесмен Юрій Косюк похрестили сина нардепки Білозір. Ще раніше Генпрокуратура відкрила кримінальну справу через бійку за участі нардепів Олександра Куницького та Артема Дмитрука.