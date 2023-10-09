Українська нардепка прийшла на засідання ПАРЄ з непристойно дорогим аксесуаром

Нардепка від партії "Довіра" Лариса Білозір. Фото: соцмережі

Українська депутатка від партії "Довіра" Лариса Білозір завітала на осінню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи з непристойно дорогим аксесуаром. Його "засвітила" її кума, нардепка Марія Мезенцева з партії "Слуга народу".

Про це повідомляють соцмережі.

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Сумочка за ціною автомобіля

На опублікованому stories у своєму Instagram-акаунті, в об'єктив депутатки потрапила й Білозір, яка теж була на сесії ПАРЄ. Проте, користувачі звернули увагу на те, що народна обраниця прийшла в це місце з непомірно дорогим аксесуаром, який не за кишенею рядовому українцю.

Лариса Білозір в об'єктиві. Джерело: Instagram

Спостережливі юзери помітили, що в народної обраниці була на руці дамська сумочка Onthego від бренду Luis Vitton. Її ціна становить 2700 євро, що за чинними мірками дорівнює вартості вживаного автомобіля.

Джерело: оф.сайт Louis Vitton

Відзначимо, що як кажуть користувачі, Мезенцева не вперше публікує фото, на які навряд чи наважилася б її нещодавня кума. Так 30 травня цього року на одному зі знімків з рук Білозір раптово "зникли" двоє браслетів від французьких ювелірних домів Cartier та Van Cleef & Arpels вартістю понад 10 тис. євро за обидва. При цьому, сама народна обраниця тоді буда вдягнена у сукню від українського бренду The Coats вартістю близько 13,5 тис.грн.

Лариса Білозір ховає браслети. Джерело: соцмережі

Лариса Білозір (крайня ліворуч) вже з браслетами. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше Марія Мезенцева та бізнесмен Юрій Косюк похрестили сина нардепки Білозір. Ще раніше Генпрокуратура відкрила кримінальну справу через бійку за участі нардепів Олександра Куницького та Артема Дмитрука.