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"Украинская свобода победит": обращение Зеленского

16 июля 2023 21:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Украинская свобода победит": обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вечером, 16 июля, Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 33-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины обратился к украинцам. Он заявил, что украинская свобода все равно сохранится и победит.

Соответствующее обращение глава государства опубликовал в своих соцсетях.

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"Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета. И это уже очевидно всем в мире. Каким бы ни был российский террор, мы знаем, что украинская свобода все равно сохранится, все равно победит", — подчеркнул Президент.

Он добавил, что ежегодно Украина будет становиться крепче и помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность.

"Украина это может. Может, благодаря тому, что строки и слова из наших фундаментальных государственных документов подтверждаются силой и решительностью наших людей, миллионов украинцев и украинок, для которых воля нашего государства — это их личная воля", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 14 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел новое собрание Ставки главнокомандующего. Стороны проанализировали текущее положение по линии фронта и ситуацию в Беларуси.

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